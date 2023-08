A- A+

Futebol Exame aponta lesão no ligamento, e Tiquinho Soares desfalcará Botafogo por cinco semanas Tiquinho deve voltar a ficar à disposição do técnico Bruno Lage por volta da segunda semana de setembro

Tiquinho Soares deve ficar fora dos gramados por aproximadamente um mês no Botafogo. Em comunicado divulgado hoje (7), o clube informou que exames detectaram uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo do atacante, mas não será necessário passar por cirurgia.

A previsão de recuperação estabelecida pelo time é de cerca de cinco semanas. Portanto, a expectativa é que Tiquinho esteja pronto para retornar às atividades sob o comando do técnico Bruno Lage por volta da segunda semana de setembro. Durante esse período, ele não estará disponível para os jogos contra o Internacional (para o qual já está suspenso), São Paulo, Bahia e Flamengo, além dos possíveis confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O atleta Tiquinho Soares foi submetido a exame de imagem que constatou lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Não há necessidade de cirurgia e o prazo de recuperação será em torno de cinco semanas. pic.twitter.com/BKd60j6gRa — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 7, 2023

O incidente que resultou na lesão de Tiquinho Soares aconteceu durante um lance de disputa com Neris, jogador do Cruzeiro, quando o atacante ficou com o pé preso no deteriorado gramado do Mineirão. A lesão fez com que ele fosse substituído no final do primeiro tempo do empate contra o Cruzeiro, e ele já retornou ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao processo de recuperação.

