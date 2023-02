A- A+

Futebol Exames apontam lesões em Matheus Carvalho e Denilson; confira prazos para retornos Atacante e zagueiro não entrarão em campo no sábado (4), contra o CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste

O técnico Dado Cavalcanti terá dois desfalques de atletas titulares para os próximos jogos do Náutico na temporada. Por meio da assessoria, o clube informou que o zagueiro Denilson e o atacante Matheus Carvalho foram diagnosticados com lesões na coxa.



Vetado momentos antes de a bola rolar no jogo contra o Porto, empatado em 0x0, na rodada anterior do Campeonato Pernambucano, Matheus está com uma lesão grau dois na coxa no músculo adutor da coxa esquerda. O prazo de recuperação gira em torno de duas a três semanas. Já Denílson tem lesão grau um no músculo posterior da coxa direita, com volta estimada de 10 a 15 dias.





Sem Denílson, a tendência é que Paulo Miranda forme a zaga com Anílson nos próximos jogos. Outra possibilidade seria a entrada de Odivan no setor. Na armação, Régis Tosatti e Gabriel Santiago são as opções.



O próximo jogo do Náutico é sábado (4), nos Aflitos, contra o CRB, pela Copa do Nordeste.

Veja também

MERCADO DA BOLA Ex-Santa, Dagson é anunciado em clube da Paraíba