Exceto por 2019, Brasil nunca avançou para as oitavas da Copa após ter perdido na segunda rodada

Após sofrer derrota amarga para a França pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira tenta reverter um revés complicado: o Brasil nunca avançou para as oitavas de final depois perder a segunda partida da fase de grupos do torneio, exceto pela última edição da competição, em 2019, quando terminou a fase de grupos na terceira posição.

Vale ressaltar, no entanto, que, na vez em que conseguiu o feito, a Copa do Mundo ainda operava sob um regime de 24 seleções disputando a tão sonhada taça. Assim, de acordo com o regulamento da Fifa vigente na época, as quatro seleções com melhor aproveitamento entre as que terminavam a primeira fase na terceira posição poderiam disputar o mata-mata. Em 2023, no entanto, a regra não se aplica, já que o torneio está sendo realizado, pela primeira vez, com 32 seleções.

Histórico do Brasil em fases de grupos

Na primeira Copa do Mundo Feminina oficialmente realizada pela Fifa, em 1991, na China, o Brasil não teve vida fácil. Após vencer a primeira partida contra o Japão, por 1 a 0, perdeu para os Estados Unidos, por uma dura goleada de 5 a 0 e, por fim, para a Suécia, por 2 a 0. Com isso, a seleção terminou terceira no grupo, com três pontos e, como na época não havia a regra de classificação das melhores campanhas - implementada a partir de 1995 -, e deu adeus ao torneio.

Na Copa seguinte, em 1995, que foi realizada na Suécia, a história se repetiu. A seleção estreou com vitória, sobre as anfitriãs, por 1 a 0, mas perdeu os outros dois jogos - 3 a 1 para o Japão e 6 a 1 para a Alemanha, respectivamente. Com isso, o Brasil amargou o quarto lugar, com apenas três pontos, e foi eliminado.

Em 1999, a história foi diferente, e o Brasil avançou de fase como líder, com sete pontos, duas vitórias e um empate conquistados. A partir daí, a seleção viveu seu melhor momento, e nas próximas quatro Copas do Mundo, de 2003 a 2015, sem passar por situações do tipo e não só sempre avançou para as oitavas de final como primeira colocada, como também o fez de maneira invicta, com 9 pontos conquistados durante a primeira fase de todas as quatro edições.

Infelizmente, a história só viria ser diferente em 2019, na Copa do Mundo realizada na França. Na ocasião, o Brasil venceu a Jamaica na estreia, por 3 a 0. Após isso, perdeu para a Austrália, por 3 a 2, e venceu a Itália, por 1 a 0. A campanha rendeu à seleção a terceira posição do Grupo C, com seis pontos.



Neste momento, a regra da Fifa foi aplicada e as Canarinhas avançaram para as oitavas de final com a melhor campanha entre as terceiras colocadas, ao lado de China, Camarões e Nigéria. Chile e Argentina, com campanhas inferiores, foram eliminadas da competição.



Brasil tem chance de 'virar o jogo' e reverter tabu

Apesar da goleada sobre o Panamá na estreia desta edição da Copa do Mundo, a derrota para a França e a vitória da Jamaica na segunda rodada ascendem o sinal de alerta para a sequência brasileira na Copa. O Grupo F, no momento, está embolado, com as francesas como líderes, com quatro pontos, seguidas pelas jamaicanas, com a mesma pontuação. A seleção brasileira figura na terceira posição, com três pontos conquistados.



Neste ano, por mais que a história seja similar à dos fracassos do passado, e o Brasil não conte mais com a antiga regra da Fifa jogando a seu favor, a seleção ainda pode virar o jogo e se classificar para a próxima fase sem sustos. Tudo que as comandadas de Pia Sundhage precisam fazer é vencer a Jamaica, na próxima quarta-feira (02/06), para que a classificação seja alcançada.



Confira o histórico do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo Feminina:

Copa do Mundo Feminina 1991: Eliminado, com 3 pontos, após vencer a primeira partida, perder a segunda e a terceira;

Copa do Mundo Feminina 1995: Eliminado, com 3 pontos, após vencer a primeira partida, perder a segunda e a terceira;

Copa do Mundo Feminina 1999: Classificado, com 7 pontos, após vencer as duas primeiras partidas e empatar a terceira;

Copa do Mundo Feminina 2003: Classificado, com 9 pontos, após vencer todas as partidas;

Copa do Mundo Feminina 2007: Classificado, com 9 pontos, após vencer todas as partidas;

Copa do Mundo Feminina 2011: Classificado, com 9 pontos, após vencer todas as partidas;

Copa do Mundo Feminina 2015: Classificado, com 9 pontos, após vencer todas as partidas;

Copa do Mundo Feminina 2019: Classificado, com 6 pontos, após vencer a primeira partida, perder a segunda e empatar a terceira *melhor campanha entre terceiros colocados da Copa*



