Exclusiva: Zé Roberto elogia Pernambuco e vê Sul-Americano como "ponte aérea" para Paris 2024

A- A+

Ao desembarcar com a Seleção Brasileira de Vôlei feminino, no Aeroporto Internacional do Recife na noite desta quarta-feira (16), o treinador Zé Roberto Guimarães recebeu o carinho de aproximadamente 100 torcedores que estavam no local para tirar fotos e trocar abraços. Em entrevista exclusiva à reportagem da Folha de Pernambuco, ele falou do planejamento para os Jogos Sul-Americanos, que acontecerão entre os dias 19 e 23 deste mês, para a categoria feminina.

Apesar da chegada ao Recife ter como propósito a programação dos Jogos Sul-Americanos, ele mencionou a expectativa por um bom resultado também nos Jogos Pré-Olímpicos, já de olho na classificação até os Jogos de Paris, em 2024.

Na França, a disputa será entre os dias 16 e 24 de setembro, no Japão, China e Polônia.

“Espero que a gente consiga entregar bons resultados e também na preparação, não só no Sul-Americano como também nos Jogos Pré-Olímpicos no Japão”, projetou com otimismo.

Ainda no saguão do aeroporto, diante da empolgação da torcida, ele teceu elogios ao estado que classificou como “berço” para a evolução da modalidade.

“Aqui é um estado que sempre respirou muito o vôlei. Muita gente boa saiu de Pernambuco, tanto no masculino quanto no feminino e os treinadores também. Pernambuco sempre foi uma grande escola de vôlei”, definiu, antes de agradecer o incentivo que ele e a equipe receberam na véspera dos confrontos no Geraldão.

“É sempre bom ser recebido dessa maneira. Estar jogando em casa diante da nossa torcida é sempre muito bom, e isso já começou aqui no aeroporto. O calor humano, esse carinho e gentileza é de muita gratidão para nós”, finalizou.

Bilheteria

Os ingressos para a competição internacional podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com) e ainda de forma presencial nas lojas Esposende Calçados, no Recife; e em quiosques nos shoppings Recife, Riomar e Tacaruna.

Abaixo, confira a tabela dos jogos femininos do Sul-Americano

19/08 (sábado)

Argentina x Peru, às 18h

Brasil x Chile, às 20h30

20/08 (domingo)

Chile x Colômbia, às 16h

Brasil x Argentina, às 18h30

21/08 (segunda-feira)

Peru x Colômbia, às 18h

Chile x Argentina, às 20h30

22/08 (terça-feira)

Argentina x Colômbia, às 18h

Brasil x Peru, às 20h30

23/08 (quarta-feira)

Peru x Chile, às 18h

Brasil x Colômbia, às 20h30

Veja também

Vôlei Com carinho da torcida, Seleção Brasileira de Vôlei feminino desembarca no Recife