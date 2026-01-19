Etiene Medeiros revela bastidores do desafio de aliar maternidade e alta performance

A- A+

No meio da semana passada, a atleta pernambucana de natação, Etiene Medeiros, anunciou o retorno às piscinas com o objetivo de estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Aos 34 anos e mãe do pequeno Kaleu, a nadadora falou com exclusividade à Folha de Pernambuco como vem sendo o retorno ao Sesi-SP e o desafio de aliar maternidade e os treinos de alta performance.





A decisão de propor um tempo para o corpo e mente veio após a disputa das Olimpíadas de Tóquio 2021, quando Etiene revelou ter competido lesionada, enquanto enfrentava diversos desafios na vida pessoal, o que acabou afetando a sua saúde mental, provocando, inclusive, depressão.



A princípio, a ideia de voltar ao ambiente de treino não era algo a ser considerado, por mais que nunca tenha declarado publicamente a aposentadoria. Quase quatro anos após o hiato, chegou o momento de voltar ao lugar onde já lhe rendeu muitas alegrias.



Novo momento

Ainda assim, muita coisa mudou, mais responsabilidades foram adquiridas ao longo do caminho: o Instituto Etiene Medeiros, no Recife, cresceu e é referência na formação de crianças e jovens por meio da natação.



Além disso, há um pouco mais de um ano, Etiene pôde celebrar uma das suas maiores conquistas pessoais, o nascimento de Kaleu, fruto do relacionamento com Fábio Rocha, que além de esposo, é um dos treinadores e preparador físico da nadadora.





A volta aos treinos foi planejada por uma equipe multidisciplinar para atender às necessidades fisiológicas de readaptação aos estímulos necessários de uma atleta de elite, mas sem esquecer da prioridade à maternidade.



“A gente sabe que o maior desafio, hoje, é a maternidade, porque eu não tenho as mesmas flexibilidades que tinha antes, pensando só em mim. Hoje eu sou mãe, eu tenho prioridade de estar acompanhando um bebezinho de um ano, e eu acho que isso é o meu maior desafio”, começou a atleta.



Autocuidado

Ressaltando que a maternidade vem se tornando um estímulo para ela voltar a cair na água, a atleta pretende deixar bons exemplos para o filho e a comunidade esportiva do país, mas sem esquecer do autocuidado.



“O nosso corpo muda, a mente muda. A melhor ferramenta que eu tenho como atleta é a mente. Sempre falei sobre isso, tanto que eu tenho o maior cuidado com ela. E eu acho que quando poucas pessoas conseguem fazer e a gente tenta realizar, maternidade e alta performance, a gente acaba sendo um pouco corajosa, né?”, refletiu.



Para citar exemplos de nadadoras que vivenciaram a maternidade e logo após retornaram à natação competitiva, a americana Dara Torres e a sueca Sarah Sjöström, esta última engravidou praticamente no mesmo período em que Etiene e voltou ao ritmo de provas há alguns meses, mostram que tudo isso é possível.





Entre períodos de treinos e competições em São Paulo e no Recife, a atleta pernambucana tentará ser alguém responsável a levantar importantes debates dessa ordem no Brasil.



“Lá fora do Brasil isso é muito comum, aqui no Brasil não, por diversas questões, sejam financeiras, de apoio, culturais, de entender que a maternidade pode, sim, ser caminhada junto com a performance. Então, acho que isso também pode ser um tapa na cara de diversas instituições, diversos padrões que colocam a mulher numa ‘cartinha’ de que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, acho que é um momento também de desconstrução”, garantiu Etiene.



50m costas

Com a divulgação do programa de provas para Los Angeles 2028, a natação ganhou as provas de 50 metros borboleta, peito e costas. Campeã mundial em 2017 desta última especialidade, Etiene enxergou a oportunidade de tentar tudo de si e fazer história daqui a dois anos e meio.



"A energia está voltando para que Etiene volte às piscinas, volte aos treinamentos, isso foi muito natural, muito orgânico, também vai ser durante todo esse processo, dois anos e meio. Se der certo, vibrando, se der errado, vibrando também, hoje eu estou numa fase que a minha imagem não é só de títulos, ela levanta outros assuntos, então acho que a mensagem é essa”, refletiu.

