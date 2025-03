A- A+

Futebol Executivo diz que Náutico fará jogo-treino durante pausa antes do início da Série C Timbu só deve voltar a campo oficialmente no dia 13 de abril, contra o Itabaiana, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro

Com o jogo adiado contra o Bahia, que aconteceria na semana que vem, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, o Náutico ganhou quase um mês até o próximo compromisso oficial na temporada, no dia 13 de abril, contra o Itabaiana, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tempo que o Timbu pretende utilizar para fazer jogos-treino e aprimorar a forma física dos atletas.

“O departamento de futebol do Náutico se reuniu com todos os seus membros, desde fisiologia, preparação física, departamento médico e psicologia para traçar o planejamento relacionado a essa intertemporada. Vamos retomar os trabalhos em relação à parte física. Tivemos muitas viagens e jogo atrás de jogo, perdendo algumas valências importantes. Esse é um momento adequado para essa retomada de trabalho físico”, afirmou.

O executivo informou que o clube deve fazer um jogo-treino contra o time sub-20 e outro diante de uma equipe a ser anunciada em breve. “A gente tem total certeza que o trabalho está no caminho certo e que esse período vai ser de suma importância para a gente conquistar o acesso no final do ano”, pontuou.

Veja também