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Futebol Executivo do Santa Cruz mira contratações para sequência da Série C Diretor revela olhar com atenção o mercado dos clubes da Série D

Em pouco mais de uma semana, a percepção da necessidade do Santa Cruz em ir ao mercado mudou e a direção coral já enxerga uma maior necessidade de contratar. Contudo, o diretor-executivo de futebol do clube, Alex Brasil, alertou que serão realizadas dentro de uma realidade financeira que não onere demais a folha.

Já durante a coletiva pós-derrota por 1x0 diante do Figueirense, o diretor admitiu que o elenco está reduzido, mas que novas opções serão dadas ao treinador Cristian de Souza.

"Estamos atentos e procurando no mercado; nós estamos com um elenco reduzido mesmo, mas estamos conversando constantemente e dentro de uma realidade a gente vai dar mais opções para o professor”, iniciou.

Com a queda de clubes importantes na Série D, como a Portuguesa, alguns nomes interessantes tendem a ficar disponíveis no mercado. Alex Brasil afirma olhar com atenção e garante que a diretoria tem ‘algumas cartas na manga’.

"Vamos fazer dentro de uma realidade financeira, não vamos fazer loucura, para não onerar o clube, nós temos essa preocupação, essa responsabilidade, mas acredito bastante no trabalho de campo que vem sendo feito pela comissão”, analisou.

O Santa ainda tem 12 dias até o próximo confronto, que será diante do Botafogo-PB, fora de casa, no dia 8 de agosto.



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