Tricolor

Executivo do Santa Cruz mostra otimismo com futuro: "o gigante está ressurgindo"

Harlei Menezes segue negociando renovação com o Santa Cruz

Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz em 2025Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz em 2025 - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O futebol do Santa Cruz, em 2025, teve muito da contribuição de Harlei Menezes, contratado como diretor-executivo do departamento. Com contrato já encerrado, o profissional revelou está negociando uma possível renovação com o clube e os investidores da SAF. 

"Meu contrato está encerrado. Minha situação está sendo conversada, ainda não há nada definido", comentou.  

Harlei foi nome importante na montagem do elenco que chegou à semifinal do Campeonato Pernambucano e conquistou o acesso à Série C 2026. O executivo assumiu o cargo em setembro de 2024 e teve o trabalho bem avaliado por muitos nomes que comandam o dia a dia do Santa. 

Com exclusividade à Folha de Pernambuco, o executivo revelou que o saldo é positivo e que o clube mudou de patamar dentro do mercado. 

"Foi uma experiência totalmente positiva, onde conseguimos o principal objetivo (acesso à Série C). O mercado do futebol vem falando muito bem do Santa Cruz. O gigante está ressurgindo", disse Harlei. 

Além de Harlei Menezes, outro diretor remunerado que vem negociando sua situação é o CEO Pedro Henriques, outro profissional que teve seu trabalho bem avaliado, estendendo sua atuação em diversas áreas do clube. 

