Futebol Executivo do Sport pede desculpas após rebaixamento do clube à Série B Thiago Gasparino destacou que momento não é de "apontar dedos" para culpados pelo desempenho leonino em 2025

Após a goleada por 5x1 sofrida pelo Sport diante do Flamengo, no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o executivo de futebol Thiago Gasparino pediu desculpas pelo resultado que oficializou o rebaixamento dos pernambucanos à Série B.

“Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa ao nosso torcedor. É difícil estar aqui falando sobre o rebaixamento. Acho que ninguém imaginava no início da temporada passar por esse momento na 33ª rodada, mas infelizmente muitas coisas aconteceram durante o ano. Não é momento de apontar dedo para ninguém, mas sim cada um assumir suas responsabilidades. Todos que estão dentro do clube e todos que aqui passaram tem sua parcela de culpa”, lamentou.

Questionado se permanecerá à frente do futebol do Sport em 2026, Gasparino foi cauteloso. “Tenho contrato com o Sport. Vamos tratar disso com muita tranquilidade”, limitou-se, indicando como o clube pretende com a reta final do Brasileirão já tendo a queda consumada, além dos planos para o ano que vem.

“Nós temos mais cinco jogos pela frente.Vamos jogar com muita dignidade, honrando essa camisa, independente do rebaixamento ter sido concretizado. Sobre a reformulação de 2026, tudo vai depender de quem ficará à frente do departamento. Temos que conversar com o presidente para saber os próximos passos”, explicou.

