Executivo e Deliberativo não entram em acordo sobre antecipação das eleições no Santa Cruz

O Poder Executivo e o Conselho Deliberativo do Santa Cruz permanecem de lados opostos. Nesta terça-feira (19), após uma terceira reunião de conciliação entre as partes, mediada pelo desembargador Silvio Neves Baptista Filho, no Palácio da Justiça, não houve acordo envolvendo uma possível antecipação das eleições presidenciais, tampouco uma mudança sobre a participação dos sócios na escolha da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

“O Executivo não quer abrir mão e deixar que o sócio participe da escolha da SAF e nem antecipar a eleição. Vamos esperar para ver o parecer do desembargador sobre o caso e seguir outro caminho. O Santa Cruz não pode ter eleições no dia 3 dezembro, sendo que em janeiro já temos a pré-Copa do Nordeste. É pouco tempo para montar um elenco, contratar um treinador e organizar o clube até lá”, disse um dos conselheiros do Tricolor, Jaime Fortunato.

Existe atualmente um processo disciplinar que pede o afastamento do atual presidente do Executivo, Antônio Luiz Neto, mas o Conselho Deliberativo, presidido por Marino Abreu, ainda não analisou a situação - algo que pode ocorrer em breve caso não exista um acordo entre os poderes.

