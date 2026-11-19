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Futebol Executivo evita confirmar interesse do Náutico em renovações com Paulo Sérgio e Arnaldo Kaminski ressaltou identificação da dupla com o clube, mas afirmou que o Timbu mantém cautela sobre possível renovação com os atletas

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O goleiro Muriel, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o volante Wenderson já foram confirmados pelo Náutico na lista de atletas que o clube tem interesse em renovar o contrato para 2027. Mas há outros dois que o Timbu mantém cautela sobre uma possível permanência: o lateral-direito Arnaldo e o atacante Paulo Sérgio.

Questionado se o Náutico já procurou a dupla para tratar de uma renovação para 2027, o executivo de futebol, Daniel Kaminski, preferiu não dar detalhes.

“São dois atletas que têm uma identificação muito grande com o clube e temos um cuidado especial dentro do nosso planejamento para discutir e definir essa situação. Não vou falar que vamos fechar ou não porque preciso ter um pouco de cuidado enquanto estamos nesse processo de avaliação e negociação. Até para não atrapalhar, fazer alguém se sentir incomodado. Já trabalhei com os atletas mais de uma vez e vamos aguardar um pouco mais para dar essa notícia, esperar ajustar algumas coisas”, afirmou.

Aos 37 anos, Paulo Sérgio sofreu em 2026 com diversas lesões musculares. Foram apenas 22 jogos disputados, com nove gols marcados, sendo apenas um deles na Série B. O centroavante perdeu espaço na equipe titular e tem como entrave o patamar salarial alto. Já Arnaldo, de 34, participou de 30 partidas na temporada, intercalando a titularidade na posição com Reginaldo.

Com relação aos jogadores que o Náutico já confirmou interesse em ficar, Kaminski apontou que as negociações para a permanência já começaram. “Falamos diariamente com os agentes de Muriel e Wenderson para tratar da renovação. Mas estamos tentando acertar primeiro o passivo que temos com ele, resolvendo o débito em aberto. Óbvio que se a gente conseguir uma readequação financeira será mais fácil, mas são coisas que estão sendo discutidas”, declarou. Ainda que tenham contrato vigente com o Náutico, o meia Jean Carlos e o atacante Vinícius também podem ser chamados para uma conversa envolvendo uma readequação salarial.

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