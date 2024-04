Executivo do Náutico explica demora por saída de Allan Aal e quer novo técnico já contra o Sport

A- A+

Após a demissão de Allan Aal no último sábado (30), o Náutico se movimenta no mercado no intuito de arrumar um substituto para o agora antigo técnico. Nesta segunda-feira (1º), em coletiva realizada no CT Wilson Campos, na Guabiraba, o executivo de futebol alvirrubro, Léo Franco, afirmou que a diretoria quer acertar o quanto antes com um novo comandante. A prioridade é que o próximo treinador tenha experiência na Série C do Brasileiro, principal objetivo do clube em 2024.

“O perfil do treinador que a gente busca é de quem conheça a Série C, que já tenha tido experiência não só de Série C, mas uma experiência de mercado, que nos ajude eventualmente nas carências que quem chegar venha a se identificar. Já temos um filtro, conversamos bem no dia de ontem (domingo). Fizemos contatos. A chegada desse profissional precisa ser o mais rápido possível, mas nem sempre vem na velocidade que a gente gostaria", pontuou.

Ainda segundo o dirigente alvirrubro, o fato da troca de técnico acontecer entre os jogos da final do Pernambucano, não é um sinal de que o clube não acredita mais no título Estadual. "É o nosso desejo que o profissional esteja à frente da equipe no sábado. Então, estamos conversando para que isso se resolva o mais rápido possível", seguiu.

“A rescisão do Allan (Aal) não significa que o campeonato está terminado. Temos uma semana de trabalho que começa a ser feito hoje com a equipe da casa. Esperamos, finalizando o treinador, que ele esteja junto conosco em busca de mais um objetivo”, completou.

Na visão do executivo, o momento pede sigilo em relação aos nomes que estão na mira do clube, como forma de não atrapalhar as conversas. "Honestamente, qualquer nome que eu citar vai alimentar especulação. Entendo o trabalho da imprensa de buscar isso, a ansiedade do torcedor, mas até para que esse processo seja de forma tranquila, eu peço desculpas, mas não gostaria de manifestar nomes com quem a gente conversou. É importante ter agilidade nesse processo, ter esse profissional o mais rápido para ele começar o trabalho visando o segundo jogo da final e também o jogo com o Bahia", detalhou.

Apesar de não dar detalhes sobre os nomes, entre os perfis procurados pelo Náutico, Léo Franco reconhece que o acerto com treinadores livres no mercado está dentro da agilidade procurada pelo clube. No entanto, o dirigente relata que técnicos empregados também estão na mira.

“A gente analisa o mercado como um todo. Precisamos analisar todas as situações. Obviamente que quando você tem um treinador que não está empregado, este processo costuma caminhar de maneira mais rápida. Então, a gente tem vários nomes. Ontem, ao longo do dia, procuramos limitar um pouco esse leque de opções, analisando histórico, analisando poder trabalhar com o que a gente tem, poder nos ajudar a resolver eventuais carências. Acreditamos que temos um número reduzido para tomar um decisão".

Saída de Allan Aal

A demissão de Allan Aal era um pedido recorrente da torcida em meio às más atuações do Náutico na temporada. Apesar do Timbu chegar à final do Pernambucano, o fraco desempenho contra o Retrô no segundo jogo da semifinal foi o cúmulo da paciência do torcedor com o trabalho do treinador. Na Copa do Nordeste, por exemplo, o Alvirrubro avançou de fase, mas não venceu um jogo sequer como mandante.

De acordo com Franco, a diretoria não teve "janela" para encerrar o trabalho do treinador anteriormente. "Não tivemos janela. Vamos agora para a segunda agenda cheia. A gente vem de jogos atrás de jogos e sempre entendemos que era importante ter o treinador à frente do trabalho, até porque o Allan vinha conseguindo os objetivos. Como eu já disse, a gente sempre tenta alinhar o resultado da performance, mas é público que houve oscilação muito grande. Acho que a gente não teve janela suficiente para fazer troca, mas entendemos que diante desse processo de desgaste, houve agora", explicou.

Veja também

FUTEBOL Federação Alemã de Futebol mudará tipografia de camisas que foram associadas ao nazismo