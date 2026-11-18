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Futebol Executivo vê aporte de tiqueteira como chance de resgatar credibilidade do Náutico Clube espera receber R$ 9 milhões na negociação, utilizando a verba para quitar salários atrasados. Aprovação do valor depende do aval do Conselho Deliberativo

O novo executivo de futebol do Náutico, Daniel Kaminski, reforçou a importância de o clube conseguir o aporte de R$ 9 milhões (divididos em R$ 7 milhões de adiantamento de receitas e R$ 2 milhões em patrocínio) da Ticketmaster, empresa que pretende ser a nova tiqueteira do Timbu em 2027. A proposta será apresentada ao Conselho Deliberativo na noite desta quarta-feira (18).

“Com essa receita sendo aprovada, a gente vai ter que ter outro mecanismo, outra forma de negociar com quem esteve esse ano. No próximo ano a gente vai ter o mesmo orçamento. Independentemente do que aconteça, a gente continua trabalhando no mercado da mesma forma. Toda receita que entrar hoje é bem-vinda para ajudar neste resgate da credibilidade. Isso é importante demais no mercado”, afirmou.

Segundo o Náutico, “a negociação prevê que o valor antecipado seja devolvido à empresa por meio da retenção de parte das receitas de bilheteria dos jogos em que o Timbu seja o mandante. Por se tratar de uma empresa responsável pela comercialização de ingressos, o repasse ocorreria diretamente na fonte, mecanismo usual nesse tipo de negociação no mercado”.

A proposta prevê uma taxa de juros de 18% ao ano. O Náutico informou que o percentual considera a condição do Náutico como empresa em Recuperação Judicial e está abaixo das taxas atualmente praticadas no mercado para situações semelhantes.

Orçamento

Segundo Kaminski, o Náutico não pretende fugir do plano inicial que prevê um orçamento de R$ 1,5 milhão para o futebol em 2027.

“A gente vai ser fiel ao orçamento. Não vai extrapolar. O mercado inflacionou muito nos últimos anos, mas agora está recuando. Estamos tomando cuidado para não entrar em leilão. Estamos sendo firmes para cumprir o orçamento à risca. Acredito que vamos montar um time dentro da nossa realidade e que vai corresponder em campo”, apontou.

O executivo também comentou que o Náutico já está observando o mercado de olho em contratações para 2027.

“Estamos trabalhando no resgate de credibilidade, em mostrar o projeto e ser transparente com todos. A gente sofreu na questão financeira, mas não é só o Náutico que passou por essa dificuldade. Não para os clubes, mas para os agentes dos atletas têm sido um choque. Ainda é um período de adaptação. Estamos monitorando o mercado dia e noite, mantendo contato e manifestado o interesse por alguns atletas. Em breve teremos novidades”, concluiu.

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