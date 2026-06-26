Experiente lateral japonês prega cuidado com Neymar em duelo com Brasil: "É de nível mundial"

A- A+

Neymar voltou a jogar pela seleção brasileira na vitória sobre a Escócia depois de mais de dois anos. E isso causa preocupação ao Japão, que enfrentará o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo. O duelo foi confirmado com o empate japonês contra a Suécia.





O alerta foi feito pelo experiente lateral-esquerdo Yuto Nagamoto, de 39 anos. "Neymar já é um jogador de nível mundial, então quero ter cuidado com o Neymar também", falou o jogador na zona mista após a partida do Japão.



"De qualquer forma, para ser honesto, (o mata-mata) parece ser um novo torneio. Contra o Brasil, 100% (de esforço)", completou



A ideia de um time mobilizado contra o Brasil também foi apontada pelo atacante Daizen Maeda, autor do gol japonês contra a Suécia. "Acredito que será um jogo de muita movimentação, mas, se fizermos o nosso próprio jogo com firmeza, acho que podemos vencer qualquer que seja o adversário. Ainda estamos nos preparando bem", avaliou.

Daizen Maeda, camisa 11 do Japão. Foto: Aric Becker / AFP



Após Maeda abrir o placar, a Suécia empatou e esteve próxima de virar o jogo. Isso reconfiguraria a classificação do Grupo F, com os suecos tornando-se os adversários do Brasil.



Nagamoto entrou na partida aos 30 minutos do segundo tempo, já com o placar empatado e com a Suécia crescendo na partida. O lateral contou que a prioridade era que o time se defendesse, a não ser que houvesse uma expulsão no adversário.



"As instruções do senhor Moriyasu me foram passadas por meio dos jogadores. Caso continuasse 11 contra 11, deveríamos primeiro, sem mudar, defender com firmeza e, enquanto isso, buscar oportunidades (de contra-atacar)."



A partida da segunda fase entre Brasil e Japão será na segunda-feira, dia 29, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Veja também