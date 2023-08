A- A+

Legado de um ídolo Exposição "Eu, Ayrton Senna da Silva" chega ao Recife nesta quinta-feira (3); saiba detalhes Mostra retrata a vida do piloto das primeiras vitórias no kart aos tempos gloriosos do tricampeonato mundial na F-1

Chegando pela primeira vez ao Nordeste, o Recife recebe a exposição interativa "Eu, Ayrton Senna da Silva”, no terraço de eventos do Shopping Recife. A partir desta quinta-feira (3), quem visitar a exposição, poderá conhecer detalhes da vida do piloto e ídolo nacional, desde a infância, os primeiros passos no kart, até os três títulos na Fórmula 1, isso tudo sendo contado pelo próprio Senna.

A exposição conta com capacetes originais, macacão, pneus utilizados pelo piloto, painéis interativos, fotos, vídeos e ainda uma narração única de Ayrton Senna, reconstituída por inteligência artificial e falada em primeira pessoa aos visitantes. Para os deficientes visuais, a exposição é apresentada com um livro em libras.

"Essa exposição foi pensada para a gente contar a história desse grande ídolo, Ayrton Senna e nada melhor que ele mesmo contando a própria trajetória, então foram mais de 200 horas de vídeos gravados, textos pesquisados, tudo que foi reproduzido pela inteligência artificial foi dito por ele em vida", disse Paola Santilli, Head de Marketing da Senna Brands.





Promovida pela Senna Brands, empresa liderada pela família do piloto, em parceria com a YDreams Global, “Eu, Ayrton Senna da Silva” reúne mais de dez ambientes que propõem ao visitante uma verdadeira imersão na vida e carreira de Ayrton Senna.

A exposição poderá ser conferida no terraço de eventos do Shopping Recife, localizado na rua Padre Carapuceiro, 777, em Boa Viagem, de terça a domingo, das 10h às 21h30. A mostra fica disponível desta quinta-feira (3) até 31 de setembro.

Os ingressos custam R$ 45, com opção de meia-entrada, e podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br.

Parte do lucro da bilheteria será destinado para ações de responsabilidade social do Instituto Ayrton Senna.

