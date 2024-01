A- A+

Sport Expulso contra o Retrô, Lucas Ramon desfalca Sport no Clássico das Multidões Acionado no decorrer do duelo com a Fênix, lateral-direito recebeu o vermelho quando Leão tentava reagir na partida

Prestes a disputar o primeiro clássico da temporada, o Sport terá uma baixa para o duelo com o Santa Cruz, neste sábado (20), às 16h30, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Estadual. O lateral-direito Lucas Ramon foi expulso na derrota sofrida para o Retrô e não pode ser relacionado para o confronto.

Contra o Retrô, Lucas Ramon foi acionado no decorrer do confronto, mas a expectativa era que ele pudesse ser titular no Clássico das Multidões.

Perante a Fênix, ele foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo, logo após o Sport anotar o segundo gol com Felipinho e esboçar uma reação na partida. Na oportunidade, o lateral matou contra-ataque do Retrô ao derrubar Luiz Fernando na entrada da área.

Apesar da escalação do Sport para o jogo deste final de semana ser uma incógnita, após o técnico Mariano Soso não descartar modificações no time, a tendência é que para a vaga de Lucas Ramon, o venezuelano Roberto Rosales seja utilizado mais uma vez no time titular.

