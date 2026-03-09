Expulso em vice do Náutico, Dodô exclui fotos de rede social
Também alvo de críticas, Júnior Todinho apagou perfil
Expulso na final do Campeonato Pernambucano, diante do Sport, no último domingo (8), o meia Dodô apagou todas as fotos de sua conta no Instagram. O camisa 10 virou alvo da torcida após o vice do Timbu dentro dos Aflitos.
Dodoô foi expulso na reta final do primeiro tempo, ao dar uma dura entrada em Gustavo Maia. Na ocasião, o Náutico estava sendo derrotado por 1x0. Logo após o cartão vermelho recebido pelo jogador, não demorou para o Sport ampliar o placar e encaminhar o título.
Leia também
• "Sentimento não é de terra arrasada", diz Bruno Becker, presidente do Náutico após derrota na final
• "Responsabilidade é minha", reconhece Hélio dos Anjos após perder a final nos Aflitos
Esta não foi a primeira expulsão de Dodô pelo Náutico. Anteriormente, o meia alvirrubro foi para o chuveiro mais cedo contra o Santa Cruz, na goleada do Timbu por 4x0, ainda na primeira fase do Estadual. Neste jogo, inclusive, o atleta marcou um gol de falta.
Além de Dodô, outro jogador do atual elenco que "sumiu" das redes sociais foi o atacante Júnior Todinho. Também alvo de críticas do torcedor, o jogador excluiu o perfil do Instagram.
Passado o vice-campeonato do Estadual, o Náutico só volta a entrar em campo daqui a duas semanas. No domingo (22), vai encarar o Criciúma, às 16h, nos Aflitos, pela primeira rodada da Sérei B do Brasileiro.