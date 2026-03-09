A- A+

Expulso na final do Campeonato Pernambucano, diante do Sport, no último domingo (8), o meia Dodô apagou todas as fotos de sua conta no Instagram. O camisa 10 virou alvo da torcida após o vice do Timbu dentro dos Aflitos.

Dodoô foi expulso na reta final do primeiro tempo, ao dar uma dura entrada em Gustavo Maia. Na ocasião, o Náutico estava sendo derrotado por 1x0. Logo após o cartão vermelho recebido pelo jogador, não demorou para o Sport ampliar o placar e encaminhar o título.

Esta não foi a primeira expulsão de Dodô pelo Náutico. Anteriormente, o meia alvirrubro foi para o chuveiro mais cedo contra o Santa Cruz, na goleada do Timbu por 4x0, ainda na primeira fase do Estadual. Neste jogo, inclusive, o atleta marcou um gol de falta.

Além de Dodô, outro jogador do atual elenco que "sumiu" das redes sociais foi o atacante Júnior Todinho. Também alvo de críticas do torcedor, o jogador excluiu o perfil do Instagram.

Passado o vice-campeonato do Estadual, o Náutico só volta a entrar em campo daqui a duas semanas. No domingo (22), vai encarar o Criciúma, às 16h, nos Aflitos, pela primeira rodada da Sérei B do Brasileiro.

