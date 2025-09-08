A- A+

Futebol Expulso, João Maistro desfalca o Náutico diante do Guarani Rayan e Mateus Silva são opções para o segundo jogo do Timbu no quadrangular que vale o acesso à Série B

O Náutico não terá o zagueiro João Maistro para a partida contra o Guarani, sábado (13), nos Aflitos, pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O jogador foi expulso diante do Brusque e só ficará à disposição do técnico Hélio dos Anjos na partida perante a Ponte Preta, na terceira rodada.





Sem João Maistro, o Náutico tem como opção Rayan e Mateus Silva. O primeiro é o mais cotado, já que foi utilizado nos últimos jogos e entrou justamente diante do Brusque após o Timbu ficar com menos um campo.

Já Mateus Silva se recuperou recentemente de uma lesão muscular, mas não participou dos últimos jogos do Náutico. A tendência é que atleta fique como opção no banco de reservas.

O Náutico está, ao lado da Ponte Preta, na liderança da chave, com três pontos. A Macaca, na próxima rodada, enfrenta o Brusque, no Moisés Lucarelli.

