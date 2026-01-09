Sex, 09 de Janeiro

Fórmula 1

F-1: Bortoleto dá as primeiras voltas com a Audi 2026 em testes no circuito de Barcelona

A equipe colocou o R26 na pista e realizar a sua estreia não oficial na categoria. A iniciativa acontece antes mesmo de a Audi apresentar seu novo modelo para o Mundial deste ano

Bortoleto deu as primeiras voltas com a Audi 2026 no circuito de BarcelonaBortoleto deu as primeiras voltas com a Audi 2026 no circuito de Barcelona - Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A escuderia Audi já começou a testar seu novo carro para a temporada 2026 de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o brasileiro Gabriel Bortoleto e seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, foram para a pista testar o monoposto no circuito de Barcelona para um primeiro "shakedown" e gravações de divulgação.

A equipe viajou até a Espanha para colocar o R26 na pista e realizar a sua estreia não oficial na categoria. A iniciativa acontece antes mesmo de a Audi apresentar seu novo modelo para o Mundial deste ano.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o carro em ação na pista espanhola. A sessão realizada pela Audi está dentro do previsto no que diz respeito ao Regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mas tem algumas especificações que precisam ser cumpridas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por FORMULA 1® (@f1)

O carro só pode completar 200 quilômetros e, nesses testes, os modelos precisam utilizar pneus de demonstração fornecidos pela Pirelli e não os oficiais que serão usados durante a temporada.

O novo monosposto que será pilotado por Bortoleto e Hülkenberg tem data para ser anunciado. No dia 20 de janeiro, a Audi vai realizar uma cerimônia em Berlim para divulgar todos os detalhes do protótipo. Depois do lançamento, os alemães e as demais equipes iniciam os compromissos de pré-temporada. O primeiro teste está marcado para acontecer entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona.

