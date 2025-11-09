Dom, 09 de Novembro

Fórmula 1

F-1: Como fica a classificação e a briga pelo título após vitória de Norris em São Paulo?

Britânico dispara na ponta e se aproxima de título da temporada 2025 contra Oscar Piastri e Max Verstappen

Lando Norris, piloto da McLaren,venceu o o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo (9)Lando Norris, piloto da McLaren,venceu o o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo (9) - Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

Lando Norris venceu o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo, em Interlagos, e ficou mais próximo de ser o campeão de 2025 da Fórmula 1.

O britânico agora abre vantagem na classificação do Mundial de Pilotos, colocando 24 pontos de diferença para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, e 49 pontos para Max Verstappen, da Red Bull.

Restam ainda três etapas para o fim do campeonato: Las Vegas, Catar e Abu Dabi. E Norris pode ser campeão chegando apenas em segundo em todas as provas restantes.

Nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes estarão em disputa 25 pontos, enquanto no Catar, haverá a disputa da corrida sprint, que cede mais oito pontos, totalizando 33. Dessa forma, há 83 pontos ainda a serem conquistados no campeonato.

Outras batalhas acirradas são pelo segundo e sexto lugares de construtores. A McLaren já é a campeã e chegou em Interlagos a 756 pontos. Na briga pelo vice, a Mercedes salta à frente após o resultado de São Paulo, com 398, mas Red Bull (366) e Ferrari (362) continuam vivas.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS DA F-1

1-Lando Norris - 390

2-Oscar Piastri - 366

3-Max Verstappen - 341

4-George Russell - 276

5-Charles Leclerc - 214

6-Lewis Hamilton - 148

7-Kimi Antonelli - 122

8-Alex Albon - 73

9-Nico Hülkenberg - 43

10-Isack Hadjar - 43

11-Oliver Bearman - 40

12-Fernando Alonso - 40

13-Carlos Sainz - 38

14-Liam Lawson - 36

15-Lance Stroll -32

16-Esteban Ocon - 30

17-Yuki Tsunoda - 28

18-Pierre Gasly - 22

19-Gabriel Bortoleto - 19

20-Franco Colapinto - 0

