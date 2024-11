A- A+

Fórmula 1 F-1 confirma acordo para ter GM/Cadillac como 11ª equipe do grid a partir de 2026 O novo time tem atendido todas as demandas para ser aceito no principal campeonato de automobilismo do mundo

A direção da Fórmula 1 confirmou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com a General Motors (GM) para ter uma 11ª equipe no grid da categoria a partir da temporada 2026.

Statement on General Motors application to join FIA Formula One World Championship in 2026https://t.co/oI2R6K6aRN — Formula 1 (@F1) November 25, 2024

O novo time, inicialmente chamado GM/Cadillac, vem atendendo as todas as demandas da F-1 em seu processo para ser aceito no principal campeonato de automobilismo do mundo.



Em comunicado, a F-1 afirmou que vem mantendo contato com a GM desde o início deste ano. E a empresa, e sua parceira, a TWG Global, vem atingindo todas as metas operacionais e "mostrando seu comprometimento" para se tornar a 11ª equipe da categoria. A F-1 também informou que a GM será fornecedora de motor "mais tarde".



A temporada 2026 deve se tornar uma das mais marcantes da história da F-1 em razão de grandes mudanças nos motores dos carros. Novas fornecedoras de motores da categoria, como a Audi, vêm se preparando para a grande reviravolta no regulamento técnico da categoria nos últimos anos.





A direção da F-1 afirmou ainda que o acordo é inicial e o processo de candidatura da GM para ter uma equipe no campeonato terá novos passos no futuro. "Vamos fornecer novas atualizações no momento adequado", informou a categoria.



"Com os planos de crescimento contínuo da Fórmula 1 nos Estados Unidos, sempre acreditamos que receber uma marca norte-americana impressionante como a GM/Cadillac na rede e a GM como futura fornecedora de unidades de potência poderia trazer valor e interesse adicionais ao esporte.

"Damos crédito à liderança da General Motors e seus parceiros pelo progresso significativo em sua preparação para entrar na Fórmula 1", declarou Greg Maffei, presidente e CEO da Liberty Media, empresa detentora dos direitos da F-1.



Stefano Domenicali, chefão da F-1, também exaltou o processo de entrada de mais uma equipe americana no grid.

Enjoy Max Verstappen's in-lap IN FULL as he brings it home as a four-time world champion in Las Vegas #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ZdtKt6bzTo — Formula 1 (@F1) November 25, 2024

"O compromisso da General Motors e da Cadillac com este projeto é uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso esporte. Esperamos ver o progresso e o crescimento desta aplicação, certos da total colaboração e apoio de todas as partes envolvidas."



Já o presidente da GM, Mark Reuss, comemorou a oportunidade de expor sua marca e a tecnologia da empresa na competição.

"Como o topo do automobilismo, a F-1 exige inovação e excelência que ultrapassem limites. É uma honra para a General Motors e a Cadillac juntarem-se à principal categoria do automobilismo mundial e estamos empenhados em competir com paixão e integridade para elevar o desporto aos fãs de corridas em todo o mundo. Este é um palco global para demonstrarmos a experiência em engenharia e a liderança tecnológica da GM em um nível totalmente novo."

