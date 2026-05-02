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Fórmula 1 F-1: Norris domina sprint do GP de Miami com dobradinha da McLaren; Bortoleto chega em 11º Charles Leclerc completou o pódio da prova de sábado nos EUA; classificação será às 17h

A McLaren voltou e está pronta para rivalizar com a Mercedes na temporada 2026 da Fórmula 1. Com uma pilotagem segura, Lando Norris venceu a corrida sprint do GP de Miami, ao partir da posição de honra e só administrou a vantagem sobre Oscar Piastri. Charles Leclerc terminou em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou e chegou em décimo primeiro.

O grid de largada para a corrida, a quarta etapa da temporada, no circuito ao redor do estádio do Miami Dolphins, será definido a partir das 17 horas deste sábado. A disputa será transmitida ao vivo pelo Sportv3 (TV por assinatura).

Kimi Antonelli, que lidera o Mundial, chegou na quarta colocação. O piloto da Mercedes havia largado em segundo. O outro piloto da equipe, George Russell, chegou em quinto.

Nem Arvid Lindblad, por punição, nem Nico Hulkenberg, com problemas no carro durante a volta de formação, largaram na prova de sábado de Miami.

O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) lidera o campeonato de pilotos com 72 pontos. Na sequência estão George Russel (Mercedes), com 63 pontos, e Charles Leclerc (Ferrari), com 49 pontos.

Norris largou bem e permaneceu na ponta, enquanto Piastri foi para segundo e segurou Leclerc e Antonelli. Bortoleto ultrapassou Hadjar e subiu para a 10ª colocação. Outro destaque foi Pérez, que saiu do fundo do grid e chegou até 15º, superando Lawson.

Pela sexta colocação, Hamilton e Verstappen batalharam intensamente, chegando a tocar roda com roda, ambos seguindo Russell de perto.

No entanto, poucas voltas depois, Hadjar reassumiu a 10ª colocação, ultrapassando Bortoleto. Enquanto isso, Norris continuava tranquilo na ponta, seguido de Piastri, com certa vantagem para Leclerc; a dupla da Mercedes seguia disputando a quarta colocação, trocando de posição constantemente.

Na volta 8, Verstappen apertou Hamilton, passou por fora da pista e ultrapassou o heptacampeão.

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