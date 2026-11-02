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FÓRMULA 1 F1: Chefão da Ferrari, Leclerc e Hamilton trocam críticas após incidente no GP do México Briga pela liderança da prova ainda na primeira volta resgata outros confrontos entre os pilotos na temporada

O clima foi pesado na Ferrari após o GP do México, neste domingo. Depois de um grande treino classificatório, com pole de Lewis Hamilton e terceira posição de Charles Leclerc, a briga pela liderança da prova ainda na primeira volta, com o monegasco tentando ultrapassagem por fora na curva 4, um esbarrão entre os carros acabou custando a vitória na prova. No fim da corrida, o chefão Fred Vasseur criticou a postura e os pilotos também trocaram farpas.

Leclerc acabou ganhando a primeira colocação ao cortar a pista pela grama e Hamilton, ao perder o controle, foi ultrapassado por Max Verstappen, que acabou cruzando a linha de chegada em primeiro. Para pirar, o monegasco não devolveu a primeira posição e acabou penalizado com 5 segundos, deixando a liderança de bandeja para a Red Bull ao entrar nos boxes. Hamilton terminou em segundo e Leclerc, em quarto.

"É uma questão de respeito", reclamou Vasseur pelo exagero de seus pilotos em brigar por posição e um tanto frustrado com seus pilotos 'jogando fora' uma vitória que parecia clara. "O traçado da pista certamente não está ajudando, porque, se você observar, nos últimos dois anos tivemos esse tipo de problema. Mas isso não pode ser uma desculpa", disparou o dirigente.

Mesmo dizendo que ainda ia falar com Leclerc, Vasseur deixou claro a culpa do monegasco. "Sinceramente, estou um pouco frustrado, porque acho que demos um passo importante em termos de desempenho nas últimas duas provas, e fizemos dobradinha na curva 4. Não me lembro da última ultrapassagem no México, talvez no final dos anos setenta", cutucou.

E foi além: "Quando você está em primeiro e segundo lugar na curva 4, você não imagina que não vai ganhar a corrida. É muita frustração para mim, mas eu não sou o mais importante. Acho que é muita frustração para as duas mil pessoas que trabalham no projeto. Preciso de tempo para digerir isso."

A briga entre os pilotos já vem de outras provas na temporada. No GP da Holanda, o monegasco era mais lento e segurou o rival por muito tempo, sem que a direção tomasse uma decisão, enquanto na Itália, a relação azedou de vez quando Leclerc 'jogou' o companheiro para fora da pista ao impedir a ultrapassagem na largada e admitiu que "foram longe demais", enquanto o pentacampeão jogou toda a culpa para o outro lado. Também travaram grande batalha na China.

Hamilton mostrou seu descontentamento ainda pelo rádio, dizendo que a Ferrari "teria problemas" com a atitude do companheiro. No fim, ainda mostrou todo seu descontentamento. "Precisamos ter conversas sérias nos bastidores", cobrou, dizendo que Leclerc "precisa ter maturidade."

"Acho que o mais importante a lembrar, e que talvez venha com a idade, é que cada decisão que você toma no carro impacta todas as pessoas que trabalham nos bastidores para toda a equipe", destacou Hamilton. "Portanto, trabalhar em equipe faz parte do nosso trabalho e do nosso contrato. Temos de trabalhar em equipe, o que poderíamos ter sido feito facilmente hoje. É uma pena ver essa situação se deteriorar, isso só não vai continuar se medidas forem tomadas, se uma conversa séria e profunda for realizada. Já tive disputas acirradas com companheiros de equipe no passado e nem sempre conseguimos acertar, mas nove em cada dez vezes deveríamos ser capazes."

Leclerc admitiu que mereceu a punição, mas optou por não achar culpados pelo incidente. "Acho que nenhum de nós conseguiu fazer a curva direito. Não sei se o objetivo do Lewis era que eu ficasse com o terceiro lugar, mas, tendo um Red Bull em segundo, achei que valia a pena tentar manter a posição e ver o que acontecia. Foi o que eu fiz", se defendeu.

O monegasco ainda destacou com o incidente faz parte das corridas. "Eu também poderia estar chateado com a forma como ele me empurrou para fora da pista na saída da curva 1. Mas acho que faz parte das corridas. Quando você está lutando por uma vitória, é assim que deve ser."

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