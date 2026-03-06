A- A+

FÓRMULA 1 F1 começa com drama da Aston Martin e carros 'desligando' em treinos para o GP da Austrália Aston Martin, McLaren e Racing Bulls foram algumas das equipes com problemas técnicos e carros "desligando" neste início de atividades

A temporada 2026 da Fórmula 1 começou de maneira turbulenta A revolução técnica implementada pela categoria causou dor de cabeça para os pilotos durante o primeiro treino livre (TL1) para o Grande Prêmio da Austrália, nesta sexta-feira.

A Aston Martin, McLaren e Racing Bulls foram algumas das equipes com problemas técnicos e carros "desligando" neste início de atividades.

Atual campeão, Lando Norris não conseguiu dar muitas voltas na primeira sessão em Melbourne, no circuito de Albert Park, por causa de problemas no câmbio e precisou ir para os boxes mais cedo para uma checagem no carro. Seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, viu o carro acusar falta de potência com apenas dois minutos e também precisou sair da pista.

A McLaren recuperou-se no segundo treino livre, com Oscar Piastri desbancando George Russell e Kimi Antonelli, da Mercedes, para liderar o TL2. No TL1, Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem dominou a primeiro sessão em Melbourne.

"Tivemos um problema de embreagem com o Lando e, na primeira sessão, o Oscar ainda não estava totalmente acertado com o motor, alguns componentes eletrônicos, e o Lando teve outro problema nesta segunda sessão", comentou Zak Brown, CEO da McLaren, à Sky Sports.

Pior começo de temporada teve o inglês Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que só andou poucos metros, antes de ser empurrado de volta para os boxes. O britânico de 18 anos, único novato nesta temporada da F1, viu o carro "morrer" após um problema no sistema de marchas.

A Aston Martin é quem vive convive com o maior número de problemas neste início de temporada. O espanhol Fernando Alonso teve problema na bateria e ficou fora do treino. Com 25 minutos para o final do treino, o canadense Lance Stroll também ficou nos boxes com o carro totalmente desmontado.

Antes do início das atividades, a Aston Martin avisou que Alonso e Stroll terão um número de voltas limitadas e não vão completar a prova do GP da Austrália. O projetista Adrian Newey explicou que a unidade de potência do motor Honda da equipe causa vibrações que podem lesionar as mãos dos pilotos, o que motivou a decisão.

Newey criticou bastante os motores da Honda em entrevista coletiva após o TL2, em que Alonson e Stroll novamente tiveram desempenhos tímidos. "Estamos com problema contínuo de bateria (segundo o gestor, apenas duas estão disponíveis para esse fim de semana), por assim dizer, com a comunicação interna entre a bateria e seu sistema de gerenciamento. Mas o problema subjacente, muito mais profundo, são as questões de vibração com as quais ainda estamos lidando".

"Acho que me sinto um pouco impotente porque, claramente, temos um problema muito significativo com a unidade de potência. E a falta de testes significa que, ao mesmo tempo, não estamos descobrindo nada sobre o carro", afirmou.

A Aston Martin teve uma pré-temporada complicada e muitas vezes apresentou um rendimento mais lento até do que a nova equipe Cadillac, e completou o menor número de voltas entre as 11 equipes.

A F1 estreou em 2026 um novo regulamento técnico que prevê carros menores, mais leves e com mudanças importantes na aerodinâmica para facilitar ultrapassagens. O sistema de DRS foi substituído por asas móveis com diferentes configurações para retas e curvas. Nos motores, os V6 híbridos continuam, mas sem o MGU-H e com maior peso da parte elétrica, que passará a responder por cerca de metade da potência do carro. Outra novidade é a adoção de combustível 100% sustentável.

O terceiro treino livre está previsto para as 22h30 de sexta-feira e a classificação do grid será no sábado às 2h. A corrida tem largada marcada para domingo à 1h.

