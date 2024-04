F1 define calendário de 2025 com mudança na abertura, recorde de provas e GP de SP em novembro

A festiva temporada 2025 da Fórmula 1, que marcará o 75º aniversário do campeonato, terá novidades em seu calendário. O Mundial voltará a ser aberto pelo GP da Austrália, com ajustes para as primeiras etapas do Oriente Médio em razão do Ramadã. A programação prevê repetir o recorde de 24 corridas, com o GP de São Paulo mantido em novembro.

A maior novidade para 2025 é o retorno da Austrália como a primeira etapa da temporada. Melbourne não sediava a abertura do campeonato desde 2019. Desde então, com exceção da tumultuada temporada 2020, reduzida em razão da pandemia, a F1 vinha abrindo o calendário pelo, país que também vem recebendo os testes da pré-temporada.Bahrein abriu os últimos quatro campeonatos, incluindo o atual. Em 2025, esta será a quarta etapa da competição. E será seguida peloAmbas as corridas estão agendadas para o mês de abril. A mudança se deve ao Ramadã, época especial do ano para países onde a maioria da população é muçulmana, com jejum e outras restrições. Em 2025, este período se estenderá até o fim de março.Na atual temporada, a organização da F1 precisou fazer ajustes incomuns em sua programação justamente por causa do Ramadã. Assim, as duas primeiras corridas do ano foram disputadas num sábado, e não no tradicional domingo. O mês sagrado para os muçulmanos começou no dia 10 de março, que seria o domingo do GP saudita.A corrida, então, foi antecipada para sábado, o que acabou afetando a etapa anterior, no Bahrein. Pelas regras da F1, há um intervalo mínimo de sete dias entre as provas. Por isso, a corrida no Bahrein também precisou ser antecipada para um sábado, dia 2 de março. O ajuste no calendário foi evitado para 2025 com a realização das duas provas em abril.A programação para o próximo ano manteve o recorde de 24 provas, que será batido neste ano, e também a regionalização do calendário, concentrando etapas seguidas no mesmo continente. O GP de São Paulo foi mantido no mês de novembro, mais uma vez entre corridas nos Estados Unidos e no México.A corrida no Autódromo de Interlagos está marcada para o dia 9, duas semanas depois do(26/10) e duas semanas antes do(22/11). O GP dos Estados Unidos vai abrir esta série de provas nas Américas, em Austin, no dia 19 de outubro.GP da Austrália: 14 a 16 de marçoGP da China: 21 a 23 de marçoGP do Japão: 4 a 6 de abrilGP do Bahrein: 11 a 13 de abrilGP da Arábia Saudita: 18 a 20 de abrilGP de Miami: 2 a 4 de maioGP da Emilia-Romagna: 16 a 18 de maioGP de Mônaco: 23 a 25 de maioGP da Espanha: 30 de maio a 1º de junhoGP do Canadá: 13 a 15 de junhoGP da Áustria: 27 a 29 de junhoGP da Inglaterra: 4 a 6 de julhoGP da Bélgica: 25 a 27 de julhoGP da Hungria: 1 a 3 de agostoGP da Holanda: 29 a 31 de agostoGP da Itália: 5 a 7 de setembroGP do Azerbaijão: 19 a 21 de setembroGP de Cingapura: 3 a 5 de outubroGP dos Estados Unidos: 17 a 19 de outubroGP do México: 24 a 26 de outubroGP de Las Vegas: 20 a 22 de novembroGP do Catar: 28 a 30 de novembroGP do Abu Dabi: 5 a 7 de dezembro