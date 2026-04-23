F1: FIA aumenta tempo do 1º treino livre em Miami em 30 minutos por adaptação às novas regras

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Depois de mais de um mês de intervalo no calendário por causa do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, por causa dos conflitos no Oriente Médio, a temporada de Fórmula 1 vai retornar no dia 30 de abril, em Miami. A prova marcará as mudanças das regras cobradas pelas escuderias e, por causa disso, o primeiro Treino Livre será de 90 minutos.



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou que as escuderias precisarão de mais tempo para as adaptações e, desta maneira, ampliou o TL 1 com o acréscimo de mais 30 minutos. Vale lembrar que o GP de Miami ainda contará com corrida sprint.



"Após consulta com todas as partes interessadas, foi acordado que o Treino Livre 1 (TL1) no Grande Prêmio de Miami será estendido para 90 minutos. Como resultado, a sessão agora será realizada das 12h às 13h30 no horário local. Todas as outras sessões de pista planejadas antes do TL1 também serão antecipadas em 30 minutos", informou a entidade.





"Essa decisão foi tomada em reconhecimento à lacuna desde o último Grande Prêmio, aos ajustes regulatórios e técnicos recentemente anunciados e ao fato de que o Grande Prêmio de Miami opera no formato Sprint, que reduz a quantidade de tempo de treino disponível ao longo do fim de semana", explicou.



A última corrida ocorreu no dia 29 de março, no Japão, e foi vencida pelo líder da temporada, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari.



Antonelli soma 72 pontos após a disputa de três corridas na temporada da Fórmula, superando seu companheiro de Mercedes, Gerge Russell, com 63. As Ferraris de Leclerc e Lewis Hamilton vêm a seguir, com 49 e 41 respectivamente. Atual campeão, Lando Norris aparece em quinto com sua Mercedes, fruto de apenas 25 pontos.

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