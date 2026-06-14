F1: Hamilton aproveita estratégia, vence GP de Barcelona e ganha a primeira na Ferrari

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Maior vencedor de provas na Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton quebrou neste domingo um jejum que durava desde a corrida da Bélgica, em julho de 2024, ao se beneficiar por bandeira amarela de Fernando Alonso e acabar com a hegemonia das Mercedes, até então imbatível temporada.



O inglês ganhou o GP da Catalunha, sétimo do ano, chegando a 106 triunfos na categoria e desencantando na Ferrari. Líder da temporada, Kimi Antonelli superou George Russell em linda ultrapassagem no fim, mas viu seu carro quebrar o motor e não pontuou. Lando Norris foi o terceiro.

A primeira vitória defendendo a Ferrari foi a sétima de Hamilton no GP da Catalunha, deixando para trás o alemão Michael Schumacher e se tornando o dono de mais triunfos no Grande Prêmio espanhol.

Depois de largar na segunda colocação, Hamilton não conseguiu brigar pela liderança com o pole position Russell, até então soberano na prova. Mas a escolha de três paradas da Ferrari acabou dando certo quando surgiu a bandeira amarela. O inglês recebeu a bandeirada do tenista Novak Djokovic. Hamilton chegou a 115 pontos, diante de 156 de Antonelli.

Ferrari muda estratégia e dá sorte

A luta das concorrentes para acabar com o hegemonia da Mercedes na temporada está bastante complicada e com a Ferrari sendo quem mais chega perto, novamente com Lewis Hamilton bem no grid.

E a surpresa logo na largada foi a equipe italiana optando por pneus macios para Hamilton, mesmo ciente do maior desgaste no monoposto. Escolher uma estratégia distinta era a saída encontrada contra as fortes Mercedes.

Ocorre que a escuderia britânica vem muito bem com seus dois pilotos. Antonelli lidera e Russell encaixou a segunda pole position seguida. E comprovou o momento de crescimento com boa largada no GP da Catalunha, mantendo-se firme na frente e logo abrindo três segundos de vantagem com apenas sete voltas.

Quem não largou bem foi Bortoleto, caindo do 12° lugar para o 17°. Por trocar o motor, Fernando Alonso partiu dos boxes. Já Leclerc ganhou boas posições após classificatório ruim. Em linda ultrapassagem, deixou Oscar Piastri para trás, ganhando o sexto lugar.

Hamilton trocou pneu com somente 12 voltas, em possível estratégia de três mudanças. E com opção ousada, de monoposto duro. A Mercedes respondeu na volta seguinte e com Russell saindo na frente do inglês. O piloto, contudo, não gostou de parar cedo e reclamou pelos rádios com a equipe. "Está tudo tranquilo", ouviu.

Russell retomou a ponta assim assim que todos da frente pararam. Mas com Hamilton mais perto. Antonelli era o terceiro, distante da briga que se tornou particular desde a largada. Bortoleto figurava em 16° com rendimento discreto.

O italiano, aos poucos, começou a reduzir a distância de Hamilton (passou de seis segundos), enquanto o líder da prova seguia sossegado na frente. Antonelli chegava na briga pelo segundo do lugar quando a Ferrari fez a segunda parada.

Por causa do trânsito, o que parecia improvável ocorreu e Antonelli colou em Russell no meio da corrida - travaram linda batalha com o jovem assumindo a liderança pela parada do companheiro e Hamilton voltando para o segundo lugar.

A parada ruim de Russell não o impediu de superar o italiano após ambos fazerem a segunda parada. As Ferraria curtiam a liderança, com Leclerc em segundo mas somente uma parada. A bandeira amarela com safety car virtual por causa de saída da pista de Alonso ajudou muito Hamilton, que fez a terceira parada e saiu na frente das Mercedes, restando 24 voltas para o fim da prova na Espanha.

A previsão de briga pelo triunfo não se confirmou desde então, com Hamilton disparando após a relargada e logo abrindo gigantes dez segundos de vantagem. Cruzou na frente com mais de 17s. Russell e Antonelli travaram grande batalha pelo segundo lugar, mas o italiano acabou abandonando logo após a ultrapassagem. O inglês foi segundo e Norris herdou o terceiro lugar, com Bortoleto fechando a decepcionante prova no 11º lugar.

Após a realização de dois GPs seguidos, agora a Fórmula 1 ganha um fim de semana de descanso. A próxima corrida ocorre na Áustria, no Red Bull Ring, dia 28 de junho, novamente às 10 horas de Brasília.

Confira o resultado do GP da Catalunha:

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), com 1h22s105

2º - George Russell (ING/Mercedes), a 19s561

3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 23s719

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 40s497

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 58s661

6º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a uma volta

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta

8º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a uma volta

9º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a uma volta

10º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta

11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a duas voltas

12º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a duas voltas

13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a duas voltas

14º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a três voltas

Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Nico Hülkenberg (ALE/Audi), Alexander Albon (TAI/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Oliver Bearman (ING/Haas).

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