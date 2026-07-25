F1: Hamilton e Antonelli são punidos com a perda de três posições no grid do GP da Hungria
Com as punições os primeiros colocados do grid foram Lando Norris, na pole position, Leclerc e Piastri
Horas após o treino classificatório para o GP da Hungria de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, que havia ficado em segundo, foi punido com a perda de três posições no grid de largada por atrapalhar Oscar Piastri.
Além dele, o italiano Kimi Antonelli, que era o quarto, sofreu a mesma sanção por não ter reduzido suficientemente a velocidade durante a bandeira amarela.
Com as punições, os primeiros colocados do grid ficaram com Lando Norris, na pole position, seguido por Charles Leclerc e pelo próprio Piastri.
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O incidente envolvendo Hamilton foi anotado nos segundos finais do treino classificatório. Ele tinha terminado a volta rápida e não conseguiu a pole, enquanto Piastri ainda tinha a última tentativa.
Como não conseguiu melhorar o tempo, o inglês diminuiu a velocidade. Neste momento, o australiano vinha atrás ainda perseguindo a melhor pontuação e foi atrapalhado pelo carro da Ferrari.
O episódio foi relatado pela direção da prova e os competidores foram chamados para prestar esclarecimentos junto com os representantes das escuderias.
Após investigação, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) optou por punir o heptacampeão no circuito de Hungaroring.
ANTONELLI É PUNIDO APÓS BANDEIRA AMARELA
Líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli também teve a punição de três posições no grid confirmada pela FIA neste sábado.
O piloto da Mercedes descumpriu os procedimentos durante a bandeira amarela envolvendo o holandês Max Verstappen, da Red Bull, no final do treino classificatório.
Segundo a entidade, o piloto não diminuiu a velocidade o suficiente durante a bandeira amarela. De acordo com a análise da comissão, o italiano infringiu o regulamento e ressaltaram que a punição costuma ser mais severa nesses tipos de caso, com a perda de cinco posições.
VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA APÓS AS PUNIÇÕES
1. Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s207
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s445
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s684
4. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s725
5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min17s219 *(punido com a perda de três posições)
6. George Russell (ING/Mercedes), 1min17s760
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min17s479 *(punido com a perda de três posições)
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min17s856
9. Arvid Lindblad (ING/RB), 1min18s281
10. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min18s686
11. Liam Lawson (NZL/RB), 1min18s765
12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s844
13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min19s027
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min19s105
15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min19s734
16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s808
17. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s233
18. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min20s621
19. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s658
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min20s659
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min20s886
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min21s322