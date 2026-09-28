F1: Norris pede desculpas a Colapinto após irritação com acidente no GP do Azerbaijão

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O britânico Lando Norris não escondeu sua irritação após abandonar o GP do Azerbaijão no sábado por causa de um acidente ocasionado por Franco Colapinto. Após a corrida, nervoso, disparou contra o argentino, dizendo que "há alguns pilotos que, para ser honesto, não deveriam estar na F1." De cabeça mais fria e admitindo ter exagerado nas críticas, o atual campeão revelou ter pedido desculpas ao oponente da Alpine.



"Fim de semana difícil em Baku e, claro, um final decepcionante e prematuro para a corrida", lamentou, no Instagram, no início do post de arrependimento. "Após a corrida, enviei uma mensagem a Franco pedindo desculpas pelos comentários que fiz e simplesmente não deveria ter feito", revelou Norris.





E não foram poucas as críticas do britânico, na qual cobrou até uma corrida de suspensão ao piloto da Alpine. "É uma imprudência das pessoas e custa muito dinheiro. Todas as minhas peças foram para o lixo agora. As pessoas deveriam ser banidas, porque esse tipo de pilotagem não é digna da Fórmula 1", disparou, ainda no sábado.



"Eu sei que deveria ter agido melhor e as emoções estavam à flor da pele, mas isso mão é desculpa, foi errado da minha parte. Já cometi meus erros próprios ao longo doa anos e sei que isso faz parte das corridas e de lutar no limite", completou.

O piloto argentino da Alpine, Franco Colapinto. Foto: Andrej Isakovic/AFP





Norris garantiu que tudo ficou acertado com o jovem argentino. "Eu e Franco chegamos a um bom entendimento, continuamos bons amigos e estamos entusiasmados ara volta a correr neste fim de semana", frisou, já concentrado no GP da Malásia, no Circuito Internacional de Sepang.



Após não pontuar no Azerbaijão, Norris viu sua distância para o líder Kimi Antonelli aumentar. O italiano soma 302 pontos, diante de 236 do companheiro de Mercedes, George Russell, e 199 de Lewis Hamilton, da Ferrari. O atual campeão se manteve com 186, na quarta colocação geral.

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