F1: Norris vence a primeira em 2026 no GP da Hungria; Bortoleto fica com a 11º posição
A última vitória do britânico havia sido no Grande Prêmio de Interlagos, realizado no dia 9 de novembro do ano passado
Atual campeão da Fórmula 1, o inglês Lando Norris venceu o seu primeiro Grande Prêmio da temporada na manhã deste domingo (26), realizado em Budapeste, na Hungria. Pole position, o piloto da McLaren administrou muito bem as paradas e conseguiu superar os adversários durante a prova, incluindo o parceiro Oscar Piastri, que abandonou a corrida.
A última vitória do britânico havia sido no Grande Prêmio de Interlagos, realizado no dia 9 de novembro do ano passado. Essa foi a 12ª conquista de Lando Norris da carreira. O pódio foi completado por Max Verstappen e Kimi Antonelli. Curiosamente, nenhum dos dois começou entre os três primeiros.
Gabriel Bortoleto começou na 14ª colocação e teve uma atuação muito decente no circuito de Hungaroring, optando por segurar a troca de pneus macios até a 30ª volta. Ele chegou a ocupar o P9 em alguns momentos, mas acabou ultrapassado no decorrer da corrida. Com uma boa recuperação, ele ainda terminou na 11ª posição, mas não pontuou pela terceira vez consecutiva.
Largada
A largada trouxe mudanças significativas em relação ao grid inicial. Antes da conclusão da primeira volta, Oscar Piastri, da McLaren, que tinha largado em terceiro, fez um excelente início e arrancou a primeira colocação do companheiro de equipe Lando Norris, que foi para a segunda posição. Max Verstappen, da Red Bull, também conseguiu uma ótima arrancada e ganhou a terceira colocação nas primeiras voltas.
Por outro lado, Charles Leclerc, da Ferrari, que largou da terceira colocação, não manteve o ritmo dos adversários e foi ultrapassado até pelo companheiro Lewis Hamilton, que era o 5º colocado. Com problemas no carro, o britânico George Russell, da Mercedes, ficou parado na largada, acabou na antepenúltima posição e precisou recuperar o prejuízo.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou a perder três posições no início da prova e chegou a ficar na 17ª posição. Mesmo assim, recuperou o prejuízo e ficou na 13ª colocação, sendo ultrapassado por George Russell antes das dez primeiras voltas. O piloto paulista aumentou a pressão sobre Esteban Ocon, da Haas.
George Russel
Na volta 14, Lewis Hamilton foi o primeiro a ir para os boxes e voltou com os pneus duros. Na sequência, diversos pilotos começaram a fazer seus pit stops, incluindo o líder Oscar Piastri. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o último a fazer a parada e segurou a ponta até a volta 23, quando precisou ir para os boxes.
Enquanto isso, o inglês George Russell conseguiu uma excelente recuperação no circuito e chegou ao sétimo lugar para fazer pressão sobre o companheiro Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes chegou a ficar em 20º, mas não teve dificuldades para ultrapassar os competidores da parte de baixo do grid.
Com a estratégia de segurar o jogo de pneus macios, o Gabriel Bortoleto segurou o P9 durante algumas voltas. Ele parou apenas na volta 30 e retornou na 14º posição, à frente de Lance Stroll, da Aston Martin.
Hamilton
O piloto da Ferrari optou por fazer a segunda troca de pneus com apenas 16 voltas da última substituição e colocou um novo jogo de pneus duros. Embora tenha perdido algumas posições, o heptacampeão voltou em ótimo ritmo e estava com a melhor volta da corrida, fazendo pressão sobre os primeiros colocados.
Liderando a corrida, Oscar Piastri foi para os boxes pela segunda vez na 34ª volta e cedeu o P1 para Lando Norris. O piloto colocou pneus duros e retornou à frente de Lewis Hamilton Na volta 40, o piloto australiano foi atrapalhado pelo retardatário Carlos Sainz, da Williams, e ficou muito irritado.
"Sai da minha frente, seu idiota. Meu Deus", reclamou o piloto da McLaren pelo rádio. A comissão da prova puniu Sainz com cinco segundos.
Enquanto isso, Gabriel Bortoleto ganhou posições no grid e chegou ao décimo lugar após 40 voltas. A estratégia em segurar os pneus macios por mais tempo deu resultados para o brasileiro, que chegou à zona de pontuação após iniciar em 14º.
Na disputa pela liderança, Lando Norris mergulhou na curva 1 e conseguiu a ultrapassagem para cima de Kimi Antonelli, que até tentou fazer a defesa. Até aquele momento da prova, o piloto italiano havia feito apenas uma parada nos boxes. Não demorou muito para o competidor da McLaren colocar vantagem sobre o adversário.
Bortoleto
O pole position aumentou o ritmo faltando pouco menos de 20 voltas para o término da prova e aumentou consideravelmente a vantagem sobre os demais competidores. Norris ainda aproveitou a bandeira amarela causada pelo parceiro Oscar Piastri e fez outro pit stop para colocar pneus macios usados e sem perder a liderança.
Por outro lado, o parceiro australiano precisou abandonar a prova após perder a caixa de câmbio. Ele estava fazendo uma grande corrida e chegou a liderar na primeira metade, após excelente largada. O safety car virtual foi acionado e diversos pilotos aproveitaram para ir aos boxes.
Quem se beneficiou com a saída do australiano foi Bortoleto, que passou para a 9ª posição e entrou de vez na briga para pontuar pela terceira vez consecutiva na Fórmula 1. Apesar do bom momento, ele foi superado por Arvid Lindblad, da Racing Bulls, e pelo parceiro Nico Hülkenberg.
CONFIRA O RESULTADO DO GP DA HUNGRIA:
1. Lando Norris (ING/McLaren), 70 voltas
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 15s080
3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes, a 18s728
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 23s840
5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 24s540
6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 55s488
7. George Russell (ING/Mercedes), a 57s503
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a uma volta
9. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a uma volta
10. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a uma volta
12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta
13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta
14. Fernando Alonso (ESPN/Aston Martin, a uma volta
15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a duas voltas
16. Esteban Ocon (FRA/Haas), a duas voltas
17. Alexander Albon (TAI/Williams), a duas voltas
18. Carlos Sainz (ESP/Williams), a duas voltas
19. Oliver Bearman (ING/Haas), a duas voltas
Não completaram: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Sergio Pérez (MEX/Cadillac) e Valtteri Bottas (FIN/Cad