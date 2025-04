F1: Piloto perde o controle do carro e bate a 300 km/h durante treino em Suzuka; veja vídeo

A- A+

A Alpine confirmou, nesta sexta-feira (4), que o piloto australiano Jack Doohan não sofreu ferimentos após um forte acidente durante o segundo treino livre do Grande Prêmio do Japão, realizado no circuito de Suzuka. O incidente ocorreu em uma das curvas de alta velocidade do traçado, quando Doohan, que participava da sessão com o carro da equipe como parte de seu programa de desenvolvimento, perdeu o controle do monoposto a aproximadamente 300 km/h.

Apesar da violência do impacto, o piloto de 21 anos deixou o carro sem ajuda médica e passou por avaliações de rotina, que não detectaram qualquer lesão. A equipe destacou que todos os protocolos de segurança funcionaram como previsto e que Doohan se recupera bem após o susto.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

“O carro sofreu danos significativos, mas o mais importante é que Jack está bem. Estamos analisando os dados para entender com mais detalhes o que aconteceu”, informou a Alpine por meio de nota oficial.





Doohan, que integra o programa de desenvolvimento da equipe francesa e é considerado uma das principais apostas da marca para o futuro da Fórmula 1, participa com frequência de sessões de treinos livres, acumulando experiência no cockpit.

A Alpine segue com sua programação normal para o restante do fim de semana em Suzuka, onde acontece a quarta etapa da temporada 2025 da Fórmula 1.

Veja também