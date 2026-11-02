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FÓRMULA 1 F1: Pilotos exaltam o título do jovem Kimi Antonelli: ''impressionante e merecido'' O italiano de 20 anos se tornou o mais jovem da categoria a garantir o Mundial de Pilotos

O título antecipado de Kimi Antonilli em temporada perfeita na Fórmula 1 foi exaltado pelos mais experientes do grid, que elogiaram a campanha do italiano no cockpit da Mercedes. O italiano de 20 anos se tornou o mais jovem da categoria a garantir o Mundial de Pilotos.

"Acho que conseguir isso no segundo ano na F1 é sempre muito impressionante", disse o tetracampeão Max Verstappen. "Porque, claro, também na idade dele, ser tão sólido, não cometer grandes erros e, claro, ainda vencer seu companheiro de equipe experiente, ele pilotou de forma incrível", seguiu o holandês, vencedor do GP do México e segundo colocado noa classificação geral.

"Estou muito orgulhoso dele, de como ele se comportou durante toda esta temporada. Nem sempre é fácil ter um bom desempenho todos os fins de semana, mas ele conseguiu, e é o campeão merecido deste ano", completou.

Segundo colocado na Cidade do México, o pentacampeão Lewis Hamilton também destacou a conquista de Antonelli. "Foi lindo estar lá em cima (do pódio) com esses dois e estar lá em cima com o Kimi no seu primeiro Campeonato Mundial. Acho que foi um momento muito especial, um dos momentos mais especiais que me lembro de ter vivido aqui", afirmou o segundo colocado da prova, com o italiano em terceiro.

Então campeão, o inglês Lando Norris, da McLaren, foi outro a exaltar a campanha brilhante de Antonelli. "Inacreditável. Acho que ele impressionou a todos. Espero que todos lhe deem o devido crédito pelo que conquistou este ano, porque ele fez todos os outros parecerem amadores, pilotou muito bem e conseguiu se conectar perfeitamente com o carro. Ele trabalhou duro para entender como pilotar este carro e soube explorá-lo melhor do que qualquer outro. Portanto, ele merece cada pedacinho do sucesso", frisou.

"Ele teve um ano inacreditável, e é ainda mais impressionante que seja apenas sua segunda temporada na F1. Ele tem 20 anos, é incrível. Então, estou muito feliz por ele, muito, muito feliz por ele. E estou muito feliz em ver meu número um ir para ele, porque ele merece."

Também sonhando com o primeiro título na F1, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, espera se inspirar em Antonelli para concretizar a proeza. "Obviamente, estou muito feliz por ele. Eu me considero jovem, mas quando olho para ele, parece ainda mais jovem. E ver os pais dele tão emocionados debaixo do pódio é uma imagem linda. Então, estou muito, muito feliz por ele", destacou

Monegasco ainda revelou que queria comemorar o título com o piloto da Mercedes ainda na pista. "Eu estava tentando esperá-lo depois da bandeirada, mas acho que ele estava indo muito devagar para comemorar como deveria, e irei vê-lo mais tarde. Mas é totalmente merecido. Quer dizer, ele não deu um passo em falso do começo ao fim."

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