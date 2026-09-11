F1: por que novo circuito de rua de Madri pode trazer corrida maluca

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A Fórmula 1 desembarca em Madri nesta sexta-feira, 11, em evento que retorna para a capital espanhola depois de 45 anos. A nova pista do Circuito de Madring traz uma série de desafios para os pilotos na sua participação de estreia na principal categoria do automobilismo.





Ao todo, o percurso apresenta 22 curvas, o segundo maior número do grid atual, atrás apenas de Singapura (23). Os detalhes do trajeto podem ser observados em vídeo de uma volta virtual divulgado pela F1, na última terça, 8.



O trecho mais desafiador da disputa é a 12ª curva, onde os carros precisarão superar um semicírculo de 550 metros de extensão e com uma inclinação de 13,5 graus. Ela tem o nome de "La Monumental", em homenagem a Praça de Toros de Las Ventas, localizada em Madri.



"O primeiro setor é muito rápido e leva a uma segunda seção que apresenta várias curvas de média e baixa velocidade, incluindo a Curva 12, inclinada. A parte final da volta também inclui várias curvas de 90 graus, semelhantes às que os pilotos encontram em Baku", disse a Pirelli, parceira global de pneus da Fórmula 1.



Os primeiros testes no percurso foram realizados por pilotos da Fórmula 3, no final do mês de agosto. O brasileiro Pedro Clerot, que compete pela Rodin Motorsport, afirmou que o circuito é bastante técnico.



"Foram primeiras impressões boas da pista. Uma pista bem técnica, bem travada, bem difícil. Lembra um pouquinho Mônaco, mas também tem seus traços de Jidá, até um pouco de Baku também", disse o atleta de 19 anos para o portal Ge.



Na atividade, 19 bandeiras vermelhas foram mostradas em dois dias, resultado de alguns acidentes, incluindo uma batida de Fefo Barrichello, filho de Rubinho.



Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta, 10, o francês Pierre Gasly, da Alpine, falou que conseguiu ter uma noção do traçado, mas que acredita que a etapa será desafiadora para os pilotos.



"Muitas curvas, curvas cegas, inclinações laterais, subidas e descidas e ondulações por todo o traçado. Por isso, espero uma pista muito complicada e desafiadora para nós, o que é bom, pois sempre dá para tentar fazer a diferença na pilotagem", declarou



A corrida na pista semipermanente, onde parte passa pelas ruas da cidade espanhola, terá uma duração total de 307,8 quilômetros A F1 foi disputada pela última vez em Madri na edição de 1981, no Circuito de Jarama, onde o canadense Gilles Villeneuve subiu no lugar mais alto do pódio.

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