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Fórmula 1 F1: Russell repete a dose e lidera 3º treino livre para o GP da Itália; Bortoleto é o 13º Treino foi marcado pela disputa intensa entre Verstappen e Lewis Hamilton

O inglês George Russell conseguiu o melhor tempo no terceiro treino livre do GP da Itália, com 1min22s219, realizado na manhã deste sábado (05). O piloto da Mercedes foi acompanhado por Lewis Hamilton, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, respectivamente. Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou com apenas a 13ª colocação.

O treino foi marcado pela disputa intensa entre Verstappen e Lewis Hamilton. No final da sessão, ambos os pilotos estavam em voltas rápidas e quase tiveram uma colisão. O piloto da Ferrari estava à frente do adversário na pista, enquanto o holandês tentou entrar por dentro da curva. Sem ceder espaço, o inglês quase acertou o outro competidor, mas conseguiu desviar pela área de escape.

Atuando em casa, Kimi Antonelli ficou com a 4ª colocação e ainda não conseguiu o resultado esperado nas pistas do Autódromo Nacional de Monza. No primeiro treino, o piloto da Mercedes ficou com o 5º melhor tempo. Já no segundo o resultado melhorou um pouco e conseguiu a 3ª posição.

Gabriel Bortoleto conseguiu iniciar bem as atividades deste sábado e estava com o oitavo melhor tempo provisório. No entanto, o brasileiro terminou com a 13ª posição e teve uma pequena evolução em relação ao segundo treino livre, quando fechou com a 15ª colocação. No TL1, o piloto da Audi ficou com o oitavo melhor resultado.

O Grande Prêmio da Itália será realizado neste domingo (06), às 10h. A temporada da Fórmula 1 se encaminha para a reta final e Kimi Antonelli se mantém na primeira colocação, com 242 pontos, com uma distância considerável para George Russell e Lewis Hamilton, que vêm logo atrás com 183 pontos cada.

No Campeonato de Construtores, a Mercedes tem a liderança e é seguida por Ferrari e McLaren.

CONFIRA O RESULTADO DO 3º TREINO LIVRE DO GP DA ITÁLIA

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min22s219

2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +0.226

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull), +0.350

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +0.361

5. Lando Norris (ING/McLaren), +0.406

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +0.489

7. Arvid Lindblad (ING/RB), +0.505

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +0.554

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine), +0.679

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine), +0.882

11. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), +0.907

12. Liam Lawson (NZL/Red Bull), +0.984

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), +1.079

14. Oliver Bearman (ING/Haas), +1.366

15. Yuki Tsunoda (JAP/RB), +1.598

16. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1.656

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), +1.801

18. Alexander Albon (TAI/Williams), +2.218

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), +2.700

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), +2.785

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), +2.812

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), +3.336

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