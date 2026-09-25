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AUTOMOBILISMO F1: Russell volta a brilhar e garante a pole para o GP do Azerbaijão; e Bortoleto é 17º Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, fecham as três primeira colocações

O cenário estava desenhado para uma disputa entre Mercedes e Red Bull no classificatório desta sexta-feira para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. No entanto George Russell teve que travar uma dura batalha com a Ferrari e a McLaren no Q3 para garantir a pole da prova que acontece neste sábado, no Circuito de Baku.

O britânico assegurou o posto nobre do grid com o tempo de 1min42s526. O ferrarista Charles Leclerc e Oscar Piastri que pressionaram bastante o rival da Mercedes, fecharam as três primeiras colocações. Bortoleto terminou apenas em 17º.

Pilotos Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri. Foto: Igor Ivanko / AFP

Esta foi a 12ª pole de Russell na carreira e a quinta conquistada na temporada 2026. Sem vencer desde o GP da Áustria, realizado em junho, ele trabalha para tentar reduzir a desvantagem de 81 pontos que tem para Kimi Antonelli, líder do Mundial de pilotos. Ele ostenta 211 pontos contra 292 de seu companheiro de equipe.



A surpresa ficou com Antonelli. Ele quebrou a suspensão ao bater no muro ainda na disputa do Q1 e teve de abandonar a disputa. Assim, vai largar no 16º lugar (oitava fila) e precisa fazer uma corrida de recuperação neste sábado se quiser brigar por um lugar no pódio.

Kimi Antonelli, piloto da Mercedes. Foto: Andrej Isakovic / AFP

O classificatório desta sexta-feira começou animado com uma bandeira amarela sendo acionada ainda na primeira metade do Q1 após Lance Stroll, da Aston Martin, travar tudo e sair da pista na curva sete do Circuito de Baku. Logo depois, foi a vez de Antonelli acertar o muro, danificar o pneu dianteiro e seguir lentamente para os boxes.



Na finalização do Q1, o jovem piloto italiano acabou terminando com a 15ª melhor marca e foi obrigado a abandonou a disputa. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, terminou a primeira etapa como primeiro.



A Audi decepcionou no classificatório e viu seus dois pilotos fora do restante da disputa. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu muito de rendimento e acabou em 17º, seguido pelo alemão Nico Hulkenberg. Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll e Vatteri Bottas completaram a lista de eliminados.

Carro do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto. Foto: Igor Ivanko / AFP

Com Antonelli já fora da disputa pela avaria na Mercedes (ficou em 16º), o Q2 viu mais uma vez George Russell ser mais rápido do que Verstappen. Os cinco eliminados restantes nesta etapa foram Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon e Arvid Lindblad.



Tradicionalmente realizada aos domingos, a corrida deste final de semana, no Circuito de Baku, será realizada no sábado. A prova, válida pela 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 8h de sábado.

Ela foi antecipada por conta da celebração de um feriado nacional no Azserbaijão (no dia 27 é comemorado o "Dia da Memória", data que presta homenagem aos militares que lutaram pela nação na Segunda Guerra do Alto Carabaque).



CONFIRA O RESULTADO DO GRID PARA O GP DO AZERBAIJÃO:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min42s526

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min43s363

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min43s364

4º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min43s500

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min43s672

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min43s858

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min44s047

8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min44s081

9º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min44s566

10º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min44s963

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min44s775

12º - Liam Lawson (NZL/Racing Bullsl), 1min44s860

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min45s001

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min45s016

15º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min45s106

16º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), sem tempo

17º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min45s799

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min45s920

19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min46s593

20º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min46s658

21º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min47s337

22º - Valteri Bottas (MEX/Cadillac), 1min48s290

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