F1: Sainz encerra domínio da Red Bull e dá à Ferrari, no GP de Singapura, primeira vitória de 2023

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que largou na pole position no Grande Prêmio de Singapura e liderou a corrida do início ao fim, venceu, neste domingo (17), a 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, encerrando uma série de 15 vitórias consecutivas da Red Bull.

Sainz terminou a prova à frente dos britânicos Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes).

"Que sensação incrível, um fim de semana incrível, obrigado à Ferrari por todos os esforços após um início de temporada difícil!", comemorou o piloto espanhol.



Depois de largar apenas na décima primeira posição no grid, o holandês Max Verstappen (Red Bull), líder isolado do Mundial, concluiu a prova na quinta posição.



Desta forma, a Ferrari interrompeu a hegemonia da Red Bull, que havia triunfado até agora nas quatorze corridas realizadas nesta temporada, além da última em 2022, em Abu Dhabi.



O circuito urbano de Marina Bay tampouco foi palco da décima primeira vitória consecutiva em um GP para o líder isolado do campeonato, Max Verstappen, que com o quinto lugar deste domingo, obteve o seu pior resultado nesta temporada.

Apesar de tudo, o holandês mantém uma confortável liderança na classificação geral, com 151 pontos à frente do segundo colocado, seu companheiro mexicano Sergio Pérez, oitavo em Singapura.



Esta é a segunda vitória de Sainz em sua carreira, depois de vencer o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone no ano passado.





