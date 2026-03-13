F1: veja o grid de largada da sprint do GP da China com Russell na pole e Bortoleto em 14º
Grande Prêmio da China ocorre neste domingo (13), às 4h da manhã (no horário de Brasília)
George Russell vai largar na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Na madrugada desta sexta-feira, 13, o britânico repetiu o bom desempenho do primeiro treino livre do fim de semana e conquistou, pela primeira vez em sua carreira, o posto nobre no grid de largada numa corrida sprint.
Ele foi seguido pelo companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli com o atual campeão Lando Norris na terceira colocação.
Apesar de um bom desempenho no Q1, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado na segunda etapa. O brasileiro largará em 14º, duas posições atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg. Em entrevista após a classificação, ele alegou problemas com o motor.
Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll e Valtteri Bottas foram os primeiros a retornar definitivamente para os boxes. Sergio Perez, que largará em último, nem chegou a entrar no carro. O mexicano não conseguiu participar da sessão devido a um problema no sistema de combustível de seu carro, que o impediu de ir à pista.
Na etapa seguinte, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colapinto não foram rápidos o bastante para estar entre os dez primeiros. O brasileiro, inclusive, passou quase todo o Q2 na zona de eliminação.
Na última etapa do treino classificatório, Antonelli foi o primeiro a abrir volta rápida, completando o circuito com 1:31:880, mas logo foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, que foi 360 milissegundos mais rápido. O britânico deteve o primeiro lugar até o fim da prova.
Max Verstappen, que reclamou da dirigibilidade do carro por algumas vezes, larga em 8º.
A corrida sprint está marcada para a madrugada de sábado, 14, às meia-noite. A prova classificatória para o GP da China acontece logo depois, às 4h. A corrida ocorre no domingo, às 4h.
VEJA O GRID DA CORRIDA SPRINT DO GP DA CHINA DE F1:
1º - George Russell (ING/Mercedes) em 1min31s520
2º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) em 1min31s809
3º - Lando Norris (ING/McLaren) em 1min32s141
4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari) em 1min32s161
5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) em 1min32s224
6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) em 1min32s528
7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine) em 1min32s888
8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) em 1min33s254
9º - Oliver Bearman (ING/Haas) em 1min33s409
10º - Isack Hadjar (FRA/RB) em 1min33s723
11º - Nico Hulkenberg (ALE/Audi) em 1min33s635
12º - Esteban Ocon (FRA/Haas) em 1min33s639
13º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) em 1min33s714
14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) em 1min33s774
15º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls) em 1min34s048
16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine) em 1min34s327
17º - Carlos Sainz (ESP/Williams) em 1min34s761
18º - Alexander Albon (TAI/Williams) em 1min35s305
19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) em 1min35s581
20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) em 1min36s151
21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) em 1min37s378
22º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac) sem tempo