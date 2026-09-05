Sáb, 05 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado05/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fórmula 1

F1: veja o grid de largada do GP da Itália com Gasly na pole e Bortoleto em 10º

Curiosamente, o francês venceu o único GP de sua carreira no próprio circuito de Monza, na temporada de 2020

Reportar Erro
(Da esquerda para a direita) O piloto britânico George Russell, da Mercedes, que conquistou a pole position, o piloto francês Pierre Gasly, da Alpine, que também conquistou a pole position, e o piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren(Da esquerda para a direita) O piloto britânico George Russell, da Mercedes, que conquistou a pole position, o piloto francês Pierre Gasly, da Alpine, que também conquistou a pole position, e o piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren - Foto: Andrej Isakovic/AFP

O francês Pierre Gasly viveu uma manhã dos sonhos neste sábado (05) e conseguiu a pole position no GP da Itália. Aos 30 anos, o piloto da Alpine conseguiu um ótimo rendimento no classificatório e também liderou o Q1. Ele foi seguido por George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.

Curiosamente, o francês venceu o único GP de sua carreira no próprio circuito de Monza, na temporada de 2020. Na época, Gasly defendia a escuderia AlphaTauri e conseguiu a vitória saindo da 10ª colocação. Agora, ele consegue a primeira pole position.

O brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Embora tenha ficado com a 11ª primeira colocação no classificatório, o piloto da Audi subiu uma posição com a punição de Kimi Antonelli, que trocou de motor e precisará largar dos boxes neste domingo.

GASLY CONSEGUE MELHOR TEMPO NO Q1

Durante o Q1, a escuderia Alpine surpreendeu as favoritas e conseguiu ótimos desempenhos com Pierre Gasly, que conseguiu a primeira colocação, e Franco Colapinto, que fechou com o 4º melhor tempo. Max Verstappen, Kimi Antonelli e George Russell também tiveram bons rendimentos e rapidamente garantiram a vaga para o Q2.

Já Gabriel Bortoleto fez um bom tempo na primeira volta rápida e conseguiu a classificação com a 12ª colocação. Por outro lado, os pilotos da McLaren encontraram dificuldades com os freios e acabaram ultrapassando os limites da pista, primeiro com Lando Norris e depois Oscar Piastri. Mesmo assim, o atual campeão fechou com a 3ª posição, enquanto o companheiro ficou em 11º.

Quem decepcionou na primeira parte do treino foi Yuki Tsunoda, que está substituindo Liam Lawson na Racing Bulls, terminou com apenas a 17ª colocação e foi eliminado precocemente.

Os eliminados do Q1 foram: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sérgio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

ALPINE VOLTA A SUPREENDER E BORTOLETO FICA NO QUASE

No Q2, novamente o francês Pierre Gasly surpreendeu os outros pilotos e conseguiu um ótimo tempo, passando ao Q3 com a 4ª colocação. O mesmo ocorreu com o parceiro Franco Colapinto, que fechou com a 8ª posição.

Os pilotos da Mercedes enfrentaram algumas dificuldades e não obtiveram o mesmo desempenho de outros classificatórios. Kimi Antonelli chegou a reclamar do balanço do assento pelo rádio e voltou a criticar as escolhas da equipe. Mesmo assim, o italiano melhorou na reta final e conseguiu a primeira colocação, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris.

O neozelandês Liam Lawson viveu um péssimo dia no Q2 e acabou eliminado precocemente, enquanto o parceiro Max Verstappen conseguiu passar com a 6ª posição. Ele reclamou do tratamento dado pela equipe durante o classificatório.

Embora tenha conseguido um bom desempenho, Gabriel Bortoleto ficou com a 11ª posição e acabou perdendo a vaga para o Q3 para Lewis Hamilton, que ficou apenas um milésimo mais rápido que o brasileiro. O outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, também sofreu e ficou com a 9ª colocação.

Os eliminados do Q2 foram: Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Esteban Ocon (Haas).

GASLY ROUBA A CENA NOS ÚLTIMOS INSTANTES E FICA COM A POLE

No Q3, quem começou melhor foi George Russell, que liderou grande parte da etapa e tinha a pole position até os últimos instantes. No entanto, brilhou a estrela do francês Pierre Gasly, que repetiu o desempenho do Q1 e conseguiu roubar a primeira colocação do inglês da Mercedes.

Oscar Piastri ficou com a terceira colocação e foi seguido pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. Punido na prova deste domingo, Kimi Antonelli ficou com o 9º tempo, mas vai precisar largar dos boxes. Embora esteja na primeira colocação da temporada, o jovem vai ter um grande desafio para conseguir a vitória em casa.

Leia também

• Pierre Gasly surpreende e faz a pole do GP da Itália de F1

• F1: Russell repete a dose e lidera 3º treino livre para o GP da Itália; Bortoleto é o 13º

• Javier Milei pede à FIA retorno da Fórmula 1 à Argentina

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA NA FÓRMULA 1

01. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s786

02. George Russell (ING/Mercedes), 1min21s846

03. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s966

04. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s004

05. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s011

06. Max Verstappen (HOL/Red Bull),1min22s070

07. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s220

08. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s256

09. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min22s286

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min22s517

11. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min22s756

12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min22s779

13. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min22s821

14. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s453

15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s454

16. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), 1min23s755

17. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s356

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min24s364

19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min24s595

20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s150

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin),1min25s222

22. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s093 - larga dos boxes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter