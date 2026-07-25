F2: Rafael Câmara termina em 4º na corrida sprint na Hungria; Gabriele Mini vence prova
Piloto pernambucano somou mais cinco pontos na tabela, na corrida sprint realizada na manhã deste sábado (25) na Hungria
Em busca das primeiras colocações da Fórmula 2, o brasileiro Rafael Câmara, da Invicta Racing, conseguiu a quarta posição e somou mais cinco pontos na tabela, na corrida sprint realizada na manhã deste sábado (25) na Hungria. Ele se aproveitou de uma colisão que forçou o abandono dos pilotos Nikola Tsolov e Sebastian Montoya, na segunda metade da prova.
O grande vencedor da prova foi o italiano Gabriele Mini, da MP Motorsport, que conseguiu uma apresentação muito equilibrada. Segundo colocado na classificação geral, o competidor somou mais dez pontos e diminuiu a diferença para o líder Nikola Tsolov. Completaram o pódio Dino Beganovic, da DAMS Lucas Oil, e Laurens van Hoepen, da Trident Motorsport, respectivamente.
Prova anima na segunda metade
O pernambucano Rafael Câmara conseguiu uma ótima largada e subiu quatro posições, passando de 9º para 6º colocado. Na parte de cima, o pole Sebastian Montoya, da Prema Racing, manteve a primeira posição e abriu vantagem sobre os adversários. Assim como Gabriele Mini, que segurou a segunda colocação.
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Já o líder da competição, Nikola Tsolov, da Campos Racing, rapidamente roubou a terceira colocação e começou a fazer pressão sobre os primeiros colocados da prova. Cabe ressaltar que, nesta prova, os pilotos entraram com pneus médios e poucas tentativas de ultrapassagem ocorreram nas primeiras voltas.
Na oitava volta, Gabriele Mini fez grande pressão sobre o líder da corrida e não conseguiu roubar a liderança. Neste momento, o italiano já tinha feito os melhores tempos da corrida. Mesmo assim, o colombiano defendia a posição muito bem. O segundo colocado não deixou Montoya escapar e esperou o momento certo para atacar.
A investida fatal ocorreu na 17ª volta, quando Mini finalmente conseguiu a ultrapassagem na primeira curva do circuito de Hungaroring e roubou a liderança do colombiano. O piloto da Prema Racing ainda ficou pressionado pelo terceiro colocado Nikola Tsolov.
O embate entre segundo e terceiro causou confusão na volta 21. Tsolov forçou a ultrapassagem para cima de Montoya e causou o choque de rodas dianteira com o adversário. A bandeira amarela foi levantada e o colombiano abandonou a prova. Com problemas após o choque, Nikola Tsolov tentou se manter na pista, mas também precisou deixar a corrida sprint.
Quem se deu bem com a colisão entre Tsolov e Montoya foi justamente o brasileiro Rafael Câmara, que pulou duas posições e "herdou" a quarta colocação. Dino Beganovic, da DAMS Lucas Oil, ficou com a vice-liderança e Laurens van Hoepen, da Trident Motorsport, com a terceira.