A- A+

COPA DO MUNDO Fabinho comenta entrada de Casemiro em Endrick: "normal pela entrega e qualidade dos jogadores" O volante destacou a alta intensidade presente nos treinos da Seleção Brasileira e destaca "Não é a primeira vez nem a última que acontece. O importante é ninguém ser desleal"

O volante da Seleção Brasileira, Fabinho, concedeu entrevista na tarde desta quinta-feira (5) e saiu em defesa de Casemiro, que foi criticado nas redes sociais após lance duro envolvendo o jovem Endrick.

Fabinho atua no futebol Saudita desde Julho de 2023. O jogador tem se destacado não só pelo futebol apresentado, mas pela liderança que exerce, tornando-se um dos capitães da equipe.

"Acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas também é normal pela entrega e qualidade dos jogadores. Como é Seleção, todo mundo quer mostrar algo mais. Até um bobinho vira algo forte, todo mundo quer ir bem. Faltas têm em todo treino. Quando dá para evitar uma chegada mais forte, nós evitamos, mas tem vezes que você não consegue, você quer ganhar bola, quer estar forte na disputa. Não é a primeira vez nem a última que acontece. O importante é ninguém ser desleal. Estamos na mesma seleção. Todos querem ganhar juntos", destacou.

Fabinho voltou a seleção após três anos afastado. Na entrevista, ele comentou sobre a volta e a importância de Casemiro nesse processo, que internamente foi determinante para que Carlo Ancelotti o convocasse.

"Foi legal que o Casemiro falou sobre mim. Ele é um cara experiente, vencedor e conhecedor da posição. Foi legal ter esse reconhecimento. Se ajudou de alguma maneira eu voltar a ter oportunidade aqui, sou grato. Mas a partir do momento que estou aqui tenho que mostrar que sou bom o suficiente. Em 2022, joguei contra Camarões e minha vontade é sempre jogar. Me preparo para isso, mas quem decide é o treinador. Quero jogar e jogar bem", disse.

O jogador também comentou sobre como enxerga o seu nível de jogo atual, em comparação a 2022, quando ainda atuava na elite do futebol europeu, pelo Liverpool (ING).

"Quando fui para a Arábia, meu status dentro da equipe mudou um pouco. Tive um pouco de status de jogador principal, que foi para isso que me contrataram, acho que isso me ajudou a crescer nesse sentido de tomar essa responsabilidade. Virei o capitão, então me ajudou na questão da liderança, a ser mais comunicativo dentro do vestiário. A intensidade é diferente, mas pelas condições climáticas você se adapta. Creio que sou um jogador melhor hoje. Esses anos foram bons para mim e para a minha carreira."

Fabinho entrou em campo no segundo tempo do último amistoso da Seleção diante do Panamá e foi bastante elogiado por sua imposição no meio de campo.

O Brasil agora enfrenta o Egito no próximo sábado (6) e vive a expectativa para estreia na Copa do Mundo.

Veja também