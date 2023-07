Fabinho deixa Liverpool e assina com saudita Al-Ittihad

O meio-campista do Liverpool, Fabinho, assinou um contrato de três anos com o saudita Al-Ittihad, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (31).

O brasileiro de 29 anos chega ao time de Jidá por cerca de 46 milhões de euros (R$ 239 milhões na cotação atual). Fabinho vai encontrar em seu novo time outros jogadores que brilharam no futebol europeu nos últimos anos, como os franceses Karim Benzema e N'Golo Kanté.

Fabinho chegou ao clube de Anfield vindo do Monaco em 2018 e participou de 219 jogos com a camisa dos 'Reds', conquistando a Champions League (2019), a Premier League (2020), a FA Cup (2022), a Copa da Liga e o Mundial de Clubes.

"Hoje deixo minha casa. Foram cinco anos vestindo esta camisa e sempre com a maior honra e felicidade possível", escreveu o jogador nas redes sociais.

"Nestes cinco anos cresci como jogador, como homem, realizei sonhos... Com esta camisa conquistei todos os títulos que um jogador sonha conquistar", acrescentou.

Today I leave my home. It's been five years wearing this jersey and always with the greatest honor and happiness possible. Since day one at Liverpool, I've been embraced by everyone. What I saw inside this club, the relationship between the people there, made me feel like family.… pic.twitter.com/r2c7dOwKqV