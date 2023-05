A- A+

Copa do Brasil Fabinho é expulso, Sport perde para o São Paulo e se complica na Copa do Brasil Rubro-negro viu invencibilidade de mais de um ano na Ilha do Retiro cair diante do Tricolor Paulista

Um ano e três meses. Este foi o tempo que durou a invencibilidade de 32 jogos do Sport na Ilha do Retiro. Na noite desta quarta-feira (17), o Leão recebeu o São Paulo, pelo duelo de ida das oitavas da Copa do Brasil, e perdeu pelo placar de 2x0. O resultado interrompeu a sequência de 17 vitórias seguidas do Rubro-negro em sua casa, e deixou o Leão com a vida difícil no mata-mata nacional. No duelo de volta, marcado para o próximo dia 1º, no Morumbi, a equipe de Enderson Moreira terá que vencer por três gols de diferença para ficar com a vaga. Se repetir a vantagem construída pelos paulistas, a ida às quartas será decidida nos pênaltis.

O São Paulo certamente foi a equipe de maior nível enfrentada pelo Sport neste primeiro semestre. Até por isso, o time pernambucano não impôs o ritmo costumeiro no início da partida, e aguardava os erros da equipe paulista para tentar infiltrar nos espaços concedidos.

Dono da bola, o Tricolor incomodava com frequência a zaga rubro-negra. Contudo, os donos da casa foram os responsáveis pelas melhores oportunidades. Na primeira espetada, aos 12, Fabinho cabeceou e Rafael fez excelente defesa. No rebote, Juba mandou por cima do gol. Em bobeada do goleiro são paulino, que tentou sair jogando, Jorginho ficou com a bola, mas não aproveitou o presente. Mais tarde, foi a vez de Love colocar o goleiro adversário para trabalhar. O camisa 9 deixou três adversários para trás e bateu de canhota, obrigando Rafael a mandar para escanteio..

O São Paulo, por sua vez, assustou com Nestor e Michel Araújo em sequência. Primeiro, a bola desviou em Thyere e saiu rente à trave. Depois, Michel se livrou de Felipinho e Juba, e finalizou com perigo à meta de Renan.

Para a etapa complementar, Enderson Moreira foi obrigado a lançar Wanderson no lugar de Edinho ainda aos cinco minutos. O camisa 11 deixou o gramado com dores na região do joelho. Pouco depois, quando o Sport demonstrava crescimento na partida, o torcedor leonino viu Fabinho dar carrinho por trás em Michel Araújo, receber o segundo amarelo, e deixar o Rubro-negro apenas com dez em campo.

Com um a mais, Dorival deixou o São Paulo ainda mais ofensivo e não demorou para as alterações surtirem efeito. Após jogada trabalhada, Luciano recebeu na área e tocou na saída de Renan para abrir o placar. No fim, ainda deu tempo de Marcos Paulo deixar sua marca e dar números finais ao encontro, após cruzamento de Calleri.

Ficha do jogo

Sport 0

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo (Ítalo), Fabinho e Jorginho (Pedro Martins); Edinho (Wanderson), Luciano Juba (Fábio Matheus) e Vagner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

São Paulo 2

Rafael; Rafinha, Arboleda (Alan Franco), Beraldo e Patryck Lanza; Pablo Maia, Michel Araújo (Gabriel), Alisson (Marcos Paulo) e Rodrigo Nestor (Nathan); Wellington Rato (Luciano) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Luciano, aos 25' do 2T e Marcos Paulo, aos 43' do 2T (SAO)

Cartões amarelos: Jorginho, Fabinho, Ronaldo (SPT); Beraldo, Rodrigo Nestor, Rafinha (SAO)

Cartão vermelho: Fabinho (SPT)

Veja também

Futebol Durante derrota para o São Paulo, torcedor do Sport atinge Chico com um copo d'água; veja