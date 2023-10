A- A+

SPORT Fabinho projeta duelo decisivo entre Sport e Ponte Preta pela Série B: "Encaramos como uma final" Leão busca a vitória para continuar sonhando com título do campeonato

O Sport entra em campo nesta segunda-feira (9) para enfrentar a Ponte Preta, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, às 20h. Os clubes chegam para o jogo vivendo momentos diferentes na tabela: o Leão está na terceira colocação, com 53 pontos, enquanto a Macaca chega para o confronto ocupando a 16ª posição.

Apesar do favoritismo Rubro-negro a um primeiro olhar, o volante Fabinho revelou que o time terá dificuldades no jogo, que ele trata "como uma final".

"A gente vai enfrentar uma equipe muito tradicional. Então Sabemos da importância que eles (Ponte Preta) dão a essa vitória e vão tentar buscá-la. A gente tem outra perspectiva no campeonato, um outro objetivo, e isso vai fazer com que o jogo ganhe um aspecto especial. Então é uma equipe que tem muitos jovens e bons jogadores", começou o camisa sete do Leão da Ilha. "A gente não pode menosprezar, independente de quem seja o adversário, esteja ele na parte de cima, no meio ou na parte de baixo da tabela. Dentro de casa, a gente tem que buscar a vitória atrás dos nossos objetivos. O próximo jogo sempre é o mais importante. Então a gente tem esse jogo contra a Ponte Preta e encaramos ele como uma final, assim como todos os outros. É manter esse foco e pensamento para que possamos trabalhar, mantendo sempre o respeito ao adversário, para buscar a vitória", completou Fabinho.

Para a partida, o Sport vem de bons resultados. Nos últimos três jogos, contra ABC, Londrina e Avaí, a equipe somou 10 de 12 pontos possíveis, chegando a cinco jogos sem derrotas - a última, diante do Ituano, no dia 25 de agosto.

Assim, o Rubro-negro segue na briga pelas primeiras posições, não só pelo acesso, como também para o título. Por mais que a tarefa não seja fácil, o volante vê a intensidade nos treinamentos como um aliado para a temporada, que já rendeu a conquista do Campeonato Pernambuco e vice da Copa do Nordeste.

"O professor Enderson tem cobrado da gente desde o início da temporada que tenhamos essa 'pegada', esse comprometimento nos treinos. Então quando trabalhamos isso ao longo da semana, com certeza esse estilo de jogo fica num modo automático. Tem sido assim ao longo de toda a temporada, no nosso dia a dia. E que a gente possa continuar trabalhando durante a semana para manter essa pegada no jogo", afirmou.

O Sport chega para a partida contra a Ponte Preta com 54 pontos, mesma quantidade do vice, Juventude, que tem saldo de gols maior. Ambos seguem na perseguição ao Vitória, líder da Segundona com 58 pontos. O time tem a chance de disparar na liderança caso vença o Criciúma neste domingo (8), fora de casa, em jogo que começa às 18h.

