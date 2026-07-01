Fabinho projeta Santa Cruz assumindo riscos dentro de casa: "se quer ganhar jogos, tem que arriscar"
Tricolor não venceu seus dois últimos jogos como mandante e quer os três pontos para se manter no G8
O Santa Cruz finalmente conseguiu entrar no G8 da Série C, mas agora será necessário manter a posição e isso passará, também, por vencer jogos dentro de casa. Por mais estranho que possa soar, o Tricolor não figura entre os melhores mandantes e o volante Fabinho reforça que o time precisará correr mais riscos para derrotar os adversários.
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Sabendo da força da Cobra Coral diante da sua torcida, os adversários costumam armar defesas sólidas e esperam o mínimo erro do time de Cristian de Souza. Nas duas últimas partidas dentro da Arena de Pernambuco, o Santa saiu com um empate em 1x1 contra a Ferroviária e uma derrota por 1x0 contra o Ypiranga-RS. Em ambas oportunidades, o time da casa acabou dando brechas que foram aproveitadas pelos visitantes.
O volante Fabinho, que marcou na vitória por 3x1, fora de casa, contra o Paysandu, citou que os oponentes costumam se fechar e que esse é o maior desafio do Santa Cruz na Série C: destravar a retrancas adversárias. Para isso, o jogador cita que é necessário assumir riscos para conquistar as vitórias.
"Jogamos contra adversários com linha baixa dentro de casa, dificulta bastante, esperando que nossa equipe proponha jogo. Obviamente, quando você está disposto a correr esses riscos, você vai errar mais, e, se quiser ganhar jogos, você tem que arriscar mais", começou Fabinho.
"Dentro de casa vamos tentar passes por dentro, por infiltração, que são os que dão os gols, mas obviamente que os adversários nos estudam e chegam preparados para bloquear nossas estratégias, é por isso que nosso treinador tem adotado estratégias jogo a jogo, mas não tenha dúvidas que dentro de casa, nosso objetivo é sempre conseguir os três pontos", concluiu o volante.
Classificação
Com o encerramento da 12ª rodada e os resultados de empate do Caxias em 1x1 diante do Anápolis e a derrota do Amazonas por 3x0 contra o Volta Redonda, o Santa seguiu firme na sétima posição com 18 pontos. Fabinho analisou a disputa e revelou que o elenco tricolor vem pensando o campeonato rodada a rodada.
"A gente não pode metrificar o campeonato somente por posições, é necessário olhar a pontução, você vai perceber que a competição está muito acirrada, difícil, mas nosso objetivo é está sempre entre os primeiros colocados, não é tão fácil assim, mas estamos construindo jogo a jogo".
O próximo compromisso do Santa Cruz será neste sábado (04), na Arena de Pernambuco, às 19h30, contra o Ituano. O duelo reúne dois times que estão dentro do G8 da Série C e separados por apenas um ponto.