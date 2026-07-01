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Série C Fabinho projeta Santa Cruz assumindo riscos dentro de casa: "se quer ganhar jogos, tem que arriscar" Tricolor não venceu seus dois últimos jogos como mandante e quer os três pontos para se manter no G8

O Santa Cruz finalmente conseguiu entrar no G8 da Série C, mas agora será necessário manter a posição e isso passará, também, por vencer jogos dentro de casa. Por mais estranho que possa soar, o Tricolor não figura entre os melhores mandantes e o volante Fabinho reforça que o time precisará correr mais riscos para derrotar os adversários.

Sabendo da força da Cobra Coral diante da sua torcida, os adversários costumam armar defesas sólidas e esperam o mínimo erro do time de Cristian de Souza. Nas duas últimas partidas dentro da Arena de Pernambuco, o Santa saiu com um empate em 1x1 contra a Ferroviária e uma derrota por 1x0 contra o Ypiranga-RS. Em ambas oportunidades, o time da casa acabou dando brechas que foram aproveitadas pelos visitantes.

O volante Fabinho, que marcou na vitória por 3x1, fora de casa, contra o Paysandu, citou que os oponentes costumam se fechar e que esse é o maior desafio do Santa Cruz na Série C: destravar a retrancas adversárias. Para isso, o jogador cita que é necessário assumir riscos para conquistar as vitórias.

"Jogamos contra adversários com linha baixa dentro de casa, dificulta bastante, esperando que nossa equipe proponha jogo. Obviamente, quando você está disposto a correr esses riscos, você vai errar mais, e, se quiser ganhar jogos, você tem que arriscar mais", começou Fabinho.

A última vitória do Santa Cruz como mandante foi em 16 de maio, na sétima rodada, no 2x0 diante do Volta Redonda - Foto: Instagram @voltacofc/Reprodução

"Dentro de casa vamos tentar passes por dentro, por infiltração, que são os que dão os gols, mas obviamente que os adversários nos estudam e chegam preparados para bloquear nossas estratégias, é por isso que nosso treinador tem adotado estratégias jogo a jogo, mas não tenha dúvidas que dentro de casa, nosso objetivo é sempre conseguir os três pontos", concluiu o volante.

Classificação

Com o encerramento da 12ª rodada e os resultados de empate do Caxias em 1x1 diante do Anápolis e a derrota do Amazonas por 3x0 contra o Volta Redonda, o Santa seguiu firme na sétima posição com 18 pontos. Fabinho analisou a disputa e revelou que o elenco tricolor vem pensando o campeonato rodada a rodada.

"A gente não pode metrificar o campeonato somente por posições, é necessário olhar a pontução, você vai perceber que a competição está muito acirrada, difícil, mas nosso objetivo é está sempre entre os primeiros colocados, não é tão fácil assim, mas estamos construindo jogo a jogo".



O próximo compromisso do Santa Cruz será neste sábado (04), na Arena de Pernambuco, às 19h30, contra o Ituano. O duelo reúne dois times que estão dentro do G8 da Série C e separados por apenas um ponto.

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