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Futebol Pernambucano Fabinho garante estar bem fisicamente em apresentação no Santa Cruz: "Em dez dias estarei apto" Volante está defendendo equipes pernambucanas há cinco temporadas

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (27), o volante Fabinho, atleta de 39 anos, que atuou as últimas quatro temporadas no futebol pernambucano pelas camisas de Sport e Retrô. Mesmo há quase sete meses longe dos gramados, o experiente jogador garantiu que vem treinando e rapidamente estará à disposição.

Se mostrando compreensível com as desconfianças, por questão da idade e do tempo parado, Fabinho argumentou que seu profissionalismo pode justificar a contratação.

“A genética ajuda muito e eu ainda coopero bastante fazendo a minha parte, sacrificando tudo aquilo necessário para jogar em alto nível. Essa dúvida é super natural, mas acredito que todos me conhecem, não venho para me ‘encostar’ no clube, jamais, se aceitei esse desafio é porque acredito que posso ajudar", disse o volante Fabinho.

Atleta com passagens por grandes camisas do futebol brasileiro, como Internacional, Botafogo e Sport, poderá compartilhar suas experiências com o grupo. Em 2025, esteve no Retrô, disputando a Série C, que acabou com o rebaixamento da Fênix de Camaragibe.

Partindo para a sua terceira disputa na competição, acendeu alerta para o caráter de 'tiro curto' na primeira fase.

"Na Série C, a partida mais importante é sempre a próxima. Por se tratar de um campeonato com 19 rodadas [Primeira fase], em que você até pode se recuperar se não começar tão bem, mas isso também por representar um perigo, é um torneio que pode te enganar. Não tem segundo turno, é de tiro curto, é necessário começar bem e ter consistência", refletiu o novo jogador do Santa.





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