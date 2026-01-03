A- A+

FUTEBOL Fabinho Soldado assume como executivo de futebol do Internacional após saída do Corinthians Entre erros e acertos, Fabinho teve participação na reconstrução do elenco corintiano no decorrer do ano de 2024

O Internacional anunciou neste sábado (3) a contratação de Fabinho Soldado como seu novo diretor executivo de futebol.

O dirigente, havia sido desligado do Corinthians havia dez dias "em comum acordo", de acordo com o clube alvinegro, assinou contrato com a equipe gaúcha até 31 de dezembro de 2026.

Fabinho retorna ao Inter como dirigente depois de uma trajetória vitoriosa como jogador do clube, no qual conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa - atual Copa Intercontinental - em 2006.

Aos 49 anos, o ex-volante acumula títulos importantes fora das quatro linhas, tanto pelo Flamengo, onde foi scout e gerente de futebol, quanto no Corinthians, exercendo função executiva.

"Fabinho Soldado é um profissional com ampla experiência no futebol brasileiro. Após encerrar a carreira nos gramados, consolidou-se como executivo de futebol, com passagens relevantes por clubes do cenário nacional. A chegada do profissional reforça a estrutura do departamento de futebol do Internacional para a próxima temporada", afirmou o clube em nota.

Entre erros e acertos, Fabinho teve participação na reconstrução do elenco corintiano no meio de 2024, no início da polêmica gestão de Augusto Melo, e foi responsável pela chegada do goleiro Hugo Souza, com quem já havia trabalhado no Flamengo.

Respaldado pelo elenco, ele sempre foi apontado pelos jogadores como responsável por não deixar a crise política chegar ao vestiário.

O resultado veio no ano passado, com as conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil pelo grupo do Parque São Jorge. Antes, havia participado das conquistas da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca pelo Flamengo.

Fabinho Soldado chega para substituir André Mazzuco, desligado após o término do Campeonato Brasileiro, e trabalhará com Abel Braga, que assumiu o cargo de diretor técnico após livrar o time gaúcho do rebaixamento na última rodada. O uruguaio Paulo Pezzolano será o novo técnico.

