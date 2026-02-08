A- A+

futebol Fábio Cortez comemora classificação do Santa Cruz, mas admite desempenho aquém do ideal Cobra Coral derrotou o Decisão por 1x0, no Arruda, pelas quartas de final do Pernambucano, e avançou na competição

Resultado positivo, desempenho nem tanto. Após a vitória por 1x0 do Santa Cruz diante do Decisão, neste domingo (8), no Arruda, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o técnico Fábio Cortez dividiu a análise da partida em dois pontos. No primeiro, a consequência que o triunfo trouxe: vaga assegurada na semifinal do Estadual e na Copa do Brasil em 2027. No segundo, o desconforto com o futebol apresentado pelo time.





“Conseguimos garantir a Copa do Brasil do ano que vem, então nosso primeiro objetivo foi alcançado. Em relação à performance, ela foi aquém, mas estou confiante de que vamos conseguir ajustar para chegarmos fortes na semifinal”, afirmou o treinador.

Parte da queda de desempenho do Santa Cruz, na visão do treinador, está ligada ao pouco tempo de treinamento provocado pelo intervalo curto de descanso entre os compromissos na temporada.

“Foi o nosso quarto jogo, com três sessões de treino. Isso é muito pouco. É normal ter queda de rendimento. Isso foi falado no vestiário. Tivemos lampejos do time dos últimos três jogos, mas não podemos viver disso. Somos Santa Cruz, um time grande, e temos de ser protagonistas os 90 minutos”, declarou.

Na próxima fase, o Santa Cruz enfrenta o Náutico, na semifinal. As datas, horários e locais dos dois jogos ainda serão anunciados pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

