A- A+

Sport Fábio Matheus retorna e recebe elogios de técnico do Sport: "Mais um jogador que eu ganho" Volante foi acionado na reta final da vitória do Leão sobre o Náutico

O Sport ganhou um reforço 'caseiro' para a sequência da temporada. A vitória por 2x0 sobre o Náutico, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro, no último sábado (30), marcou a volta de Fábio Matheus. Foi a primeira vez que o volante atuou com a camisa do clube em 2026.

Na temporada passada, o jogador de 23 anos defendeu as cores do Novorizontino por empréstimo. Neste ano, ao retornar para o Sport, Fábio Matheus esteve próximo de deixar a Ilha do Retiro em duas ocasiões, mas viu as conversas com Remo e Cuiabá não evoluírem. Em março, teve constatada uma fratura na tíbia e teve que adiar o retorno aos gramados.

Acionado aos 34 minutos do segundo tempo no Clássico dos Clássicos, Fábio Matheus recebeu elogios do técnico Márcio Goiano. O treinador lembrou da época em que era auxiliar para afirmar que trabalhou com o prata da casa nos primeiros meses do ano. "A gente conhece o atleta, já teve oportunidade em outras épocas aqui. Quanto eu ainda estava na parte de auxiliar do clube, foi um jogador que trabalhei bastante junto com ele, que foi quando ele voltou", iniciou.



"Então, a gente trabalhou bastante esse atleta, mas não tivemos essa oportunidade de colocá-lo em campo. Mas hoje (sábado) eu não tive dúvidas. Precisávamos de fazer uma marcação forte para parar um pouco o ímpeto do Náutico e ele foi muito importante", prosseguiu Goiano.

Apesar de só atuar por pouco mais de 10 minutos, Fábio Matheus deve voltar a receber oportunidades nas próximas partidas. Ao menos é o que garante o treinador rubro-negro. Com as ausências de Zé Lucas e Yago Felipe diante do Athletic-MG, o a tendência é que o camisa 47 ganhe minutos.

"O Fábio é um jogador que vai brigar, vai nos ajudar, com certeza. É mais um jogador que eu ganho, né? Eu realmente não tinha visto o atleta jogar. Foram poucos trabalhos, poucos treinamentos. Agora teremos um período maior de trabalho, e ele com certeza vai aparecer um pouco mais para estar ajudando a gente dentro de campo", garantiu Márcio Goiano.

Líder da Série B, com 22 pontos, o Sport encara o Athletic-MG no próximo dia 10, pela 12ª rodada da competição nacional. O confronto está agendado para ocorrer às 21h, na Ilha do Retiro. Em nono lugar, com 17 pontos, os mineiros foram os responsáveis por eliminar os leoninos na quarta fase da Copa do Brasil, em março, por 3x1, no Recife.

Veja também