Futebol Fábio Nery será o quinto membro da comissão eleitoral do Náutico Com a escolha do nome, próximo passo será analisar os pedidos de impugnação das chapas inscritas para o pleito do dia 12 de novembro

Em assembleia extraordinária realizada nesta quarta (25), foi escolhido o quinto membro da comissão eleitoral do Náutico, responsável por avaliar os pedidos de impugnação das chapas inscritas para as eleições presidenciais do clube, marcadas para o dia 12 de novembro nos Aflitos. Fábio Nery foi o elencado pelo grupo e se junta a Joaquim Dias, Cláudio Borba, Gabriel Cavalcanti Neto e Lítio Santos na lista dos responsáveis pela organização do pleito

Advogado especialista em Direito Público, pós-graduado em Direito Administrativo, Constitucional e Tributário, além de pós-graduando em Recuperação Judicial e Falência, Nery ocupou a vaga deixada por Edmilson Boaviagem, que precisou deixar a comissão. A tendência é que, na próxima quinta (26), a comissão avalie os pedidos de impugnação das chapas encabeçadas por Edno Melo, Aluísio Xavier e Alexandre Asfora.

Chapas inscritas na eleição

A chapa da situação tem Edno Melo como candidato a presidente e Pablo Vitório como vice, intitulada “Náutico do Futuro”. O grupo, citado como independente, formado por Alexandre Asfora e Diego Rocha, é o “Gestão e Paixão pelo Náutico”. A oposição, inscrita como “Todos pelo Náutico”, é encabeçada por Aluísio Xavier e Waldir Mendonça.

No caso da chapa "Náutico do Futuro", a alegação é de que nenhum membro foi à Secretaria do Conselho Deliberativo para registrar ambas candidaturas, fazendo o cadastro apenas de forma online, algo não previsto no artigo 3 do estatuto.

Sobre a “Gestão e Paixão pelo Náutico”, a denúncia é de que Diego Rocha, candidato a vice, não teria três anos como associado. Já o problema citado envolvendo o grupo "Náutico de Todos" é de Aluísio Xavier só supostamente estar em dia há 14 meses e não 24, como pede o artigo 40 do estatuto.

Nas eleições do Náutico, podem votar sócios maiores de 18, das seguintes categorias citadas pelo estatuto do clube: Grandes Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Contribuintes, Remidos, 100% Timba, Branco de Paz, Patrimonial e Vermelho de Luta.

Além disso, o sócio precisa integrar o quadro social do clube há pelo menos um ano e estar adimplente nos seis meses anteriores à eleição. Ao todo, 4.089 associados estão aptos a votar.

