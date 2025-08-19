Ter, 19 de Agosto

Feito mundial

Fábio, do Fluminense, supera recorde e se torna o atleta com mais jogos na história do futebol

O goleiro defendeu, em 1391 partidas, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e União Bandeirante

Fábio, goleiro do Fluminense, agora é o atleta com mais jogos na história do futebol

Ao entrar em campo com a camisa do Fluminense diante do América de Cali, pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (19), Fábio atingiu um feito mundial: o goleiro agora é o atleta com mais jogos disputados na história do futebol.

Com 1.391 partidas, Fábio superou Peter Shilton, também ex-goleiro e uma lenda do futebol inglês, que atuou em 1390 jogos. 

A contagem do recorde quebrado por Fábio foi repassado ao ge pelo Fluminense.

Na carreira, o goleiro defendeu o Cruzeiro em 976 jogos, outros 235 pelo Fluzão, 150 com a camisa do Vasco e 30 pelo União Bandeirante- clube que não existe mais. 

O antigo recorde de Peter Shilton tem como base dados do Guinness World Records e o IFFHS, o maior instituto de registro estatístico do futebol.

