Fábio, do Fluminense, supera recorde e se torna o atleta com mais jogos na história do futebol
O goleiro defendeu, em 1391 partidas, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e União Bandeirante
Ao entrar em campo com a camisa do Fluminense diante do América de Cali, pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (19), Fábio atingiu um feito mundial: o goleiro agora é o atleta com mais jogos disputados na história do futebol.
Prato especial, quadro, copo, patch na Armadura… todas as homenageens ao Melhor Goleiro do Brasil. Nós só temos a agradecer ao atleta com mais partidas na história do futebol!— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2025
Gigante, Fábio! #Fabio1391 pic.twitter.com/he9LHNzMyh
Com 1.391 partidas, Fábio superou Peter Shilton, também ex-goleiro e uma lenda do futebol inglês, que atuou em 1390 jogos.
A contagem do recorde quebrado por Fábio foi repassado ao ge pelo Fluminense.
Na carreira, o goleiro defendeu o Cruzeiro em 976 jogos, outros 235 pelo Fluzão, 150 com a camisa do Vasco e 30 pelo União Bandeirante- clube que não existe mais.
O antigo recorde de Peter Shilton tem como base dados do Guinness World Records e o IFFHS, o maior instituto de registro estatístico do futebol.